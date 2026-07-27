Айюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдими
Европанинг энг нуфузли клублари ёш ва истиқболли иқтидорларни ўз сафига қўшиб олиш учун ўзаро рақобат олиб бораётган бир пайтда, Лилл сафида тўп сураётган Айюб Буадди Марокаш ҳамда Европа футболининг энг порлоқ юлдузларидан бирига айланиб бормоқда. Унинг ёш бўлишига қарамай кўрсатаётган юқори савиядаги ўйини мутахассислар эътиборидан четда қолмаяпти. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Элботола нашри ва Рекорд газетасига таяниб хабар беришича, футболчининг нафақат техник маҳорати, балки унинг хотиржам феъл-атвори ва ёшига нисбатан ўта етуклиги Марокаш миллий жамоаси мураббийлар штабининг ҳам ишончини қозонган. Кўпчилик уни келгусида Atlas Шерлари деб аталадиган Марокаш термасининг таянч устунларидан бирига айланишини тахмин қилмоқда.
Майдондан ташқари интеллект ва амалий математикаМарокаш миллий жамоаси бош мураббийининг ёрдамчиси Жоау Сакраменту футболчининг кадрорти ҳаётига оид қизиқарли тафсилотларни ошкор қилди. Унинг сўзларига кўра, Буаддининг истеъдоди фақат яшил майдон билан чекланиб қолмайди, унинг ўзига хос тафаккури ва дунёқараши мутахассисларни ҳайратда қолдиради.
Сакраментунинг таъкидлашича, Айюб профессионал футбол фаолияти билан бир қаторда амалий математика фанини ҳам чуқур ўрганади. Мураббий футболчи агар бу касбни танламаганида ҳам, ҳар қандай бошқа соҳада улкан муваффақиятларга эришган бўлишига ишонч билдирган.
Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасидаги келажакПортугал мутахассиси футболчи билан яқиндан танишган ҳар бир киши унинг бошқа ўйинчилардан кескин фарқ қилишини дарҳол англаб етишини таъкидлади. Ўта ақлли ва ёшига нисбатан мантиқий фикрлайдиган йигитнинг бундай салоҳияти уни Европанинг энг гигант клублари, жумладан Реал Мадрид ёки Манчестер Сити каби гранд жамоалар эътиборига тушишига замин ҳозирламоқда.
Шунингдек, Марокаш мураббийлар штаби ўтган йилнинг март ойида бу иқтидорли футболчини ўз миллий жамоаси сафига оғиш қилиб келишни асосий вазифалардан бири сифатида белгилагани маълум бўлди. Исса Диопни жалб қилиш билан бир қаторда Буаддини ҳам жамоага қўшиб олиш бўлиб ўтган қатор учрашувлардан сўнг муваффақиятли ҳал этилган.
Футболчи билан ўтказилган кўплаб учрашувлар унинг кучли характер ва ёрқин етукликка эга эканини тасдиқлаган. Бу эса ёш юлдузнинг нафақат клуб даражасида, балки халқаро майдонда ҳам ўз мавқеини янада мустаҳкамлаши учун муҳим пойдевор бўлиб хизмат қилади.
…