Айюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдими

·30·Спорт
Айюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдими

Европанинг энг нуфузли клублари ёш ва истиқболли иқтидорларни ўз сафига қўшиб олиш учун ўзаро рақобат олиб бораётган бир пайтда, Лилл сафида тўп сураётган Айюб Буадди Марокаш ҳамда Европа футболининг энг порлоқ юлдузларидан бирига айланиб бормоқда. Унинг ёш бўлишига қарамай кўрсатаётган юқори савиядаги ўйини мутахассислар эътиборидан четда қолмаяпти. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Элботола нашри ва Рекорд газетасига таяниб хабар беришича, футболчининг нафақат техник маҳорати, балки унинг хотиржам феъл-атвори ва ёшига нисбатан ўта етуклиги Марокаш миллий жамоаси мураббийлар штабининг ҳам ишончини қозонган. Кўпчилик уни келгусида Atlas Шерлари деб аталадиган Марокаш термасининг таянч устунларидан бирига айланишини тахмин қилмоқда.

Майдондан ташқари интеллект ва амалий математика

Марокаш миллий жамоаси бош мураббийининг ёрдамчиси Жоау Сакраменту футболчининг кадрорти ҳаётига оид қизиқарли тафсилотларни ошкор қилди. Унинг сўзларига кўра, Буаддининг истеъдоди фақат яшил майдон билан чекланиб қолмайди, унинг ўзига хос тафаккури ва дунёқараши мутахассисларни ҳайратда қолдиради.

Сакраментунинг таъкидлашича, Айюб профессионал футбол фаолияти билан бир қаторда амалий математика фанини ҳам чуқур ўрганади. Мураббий футболчи агар бу касбни танламаганида ҳам, ҳар қандай бошқа соҳада улкан муваффақиятларга эришган бўлишига ишонч билдирган.

Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасидаги келажак

Португал мутахассиси футболчи билан яқиндан танишган ҳар бир киши унинг бошқа ўйинчилардан кескин фарқ қилишини дарҳол англаб етишини таъкидлади. Ўта ақлли ва ёшига нисбатан мантиқий фикрлайдиган йигитнинг бундай салоҳияти уни Европанинг энг гигант клублари, жумладан Реал Мадрид ёки Манчестер Сити каби гранд жамоалар эътиборига тушишига замин ҳозирламоқда.

Шунингдек, Марокаш мураббийлар штаби ўтган йилнинг март ойида бу иқтидорли футболчини ўз миллий жамоаси сафига оғиш қилиб келишни асосий вазифалардан бири сифатида белгилагани маълум бўлди. Исса Диопни жалб қилиш билан бир қаторда Буаддини ҳам жамоага қўшиб олиш бўлиб ўтган қатор учрашувлардан сўнг муваффақиятли ҳал этилган.

Футболчи билан ўтказилган кўплаб учрашувлар унинг кучли характер ва ёрқин етукликка эга эканини тасдиқлаган. Бу эса ёш юлдузнинг нафақат клуб даражасида, балки халқаро майдонда ҳам ўз мавқеини янада мустаҳкамлаши учун муҳим пойдевор бўлиб хизмат қилади.

Айюб БуаддиРеал МадридМанчестер СитиМарокашФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Суперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голСуперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голБугун, 22:46ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)Бугун, 22:38Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Бугун, 22:11Сиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиСиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиБугун, 21:59Муҳаммад Салоҳ ва Besiktas музокаралари нима сабабдан тўхтатилди?Муҳаммад Салоҳ ва Besiktas музокаралари нима сабабдан тўхтатилди?Бугун, 21:19Реал Мадрид Родрини трансфер қилиш имкониятига ижобий қарай бошладиРеал Мадрид Родрини трансфер қилиш имкониятига ижобий қарай бошладиБугун, 21:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди