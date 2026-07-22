ЖЧ-2026 рамзий терма жамоаси эълон қилинди: Лионель Месси ва Килиан Мбаппе сафда

·0·Спорт
ЖЧ-2026 рамзий терма жамоаси эълон қилинди: Лионель Месси ва Килиан Мбаппе сафда

АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлик қилган 2026-йилги жаҳон чемпионати якунларига кўра, FIFA турнирнинг энг яхши ўйинчиларидан иборат рамзий терма жамоасини тақдим этди. Финалда Аргентина устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, жаҳон чемпионлигини қўлга киритган Испания терма жамоаси ушбу рўйхатда етакчилик қилмоқда. Мазкур рамзий таркиб футбол олами юлдузлари ва янги номларнинг уйғунлашуви билан эътиборга молик бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Турнир ғолиби сифатида Испания рамзий жамоага энг кўп ўйинчи етказиб берган жамоалардан бири бўлди. Хусусан, таянч ярим ҳимояси чизиғида Родри Ҳернандез ўзининг барқарор ўйини билан муносиб топилди. Қизиғи шундаки, бутун турнир давомида саккизта ўйинда бор-йўғи битта гол ўтказиб юборган Испания ҳимоя қўрғонининг асосий вакиллари — Пау Кубарси ва Аймерик Лапорте ушбу таркибга киритилмади. Мутахассислар ушбу жуфтликни мусобақанинг энг яхши ҳимоя тандеми деб эътироф этишган эди.

Ҳужум чизиғидаги юлдузлар жанги

Ҳужум чизиғида кутилганидек жаҳон футболи афсоналари жой олди. Лионель Месси ва Килиан Мбаппе ўз маҳоратларини яна бир бор намойиш этиб, рамзий терма жамоанинг марказий фигураларига айланишди. Лионель Месси Аргентина терма жамоасини финалга қадар етаклаб келган бўлса, Килиан Мбаппе ўзининг тезкорлиги ва самарадорлиги билан ажралиб турди. Ушбу юлдузларнинг рўйхатда бўлиши турнирнинг нуфузи ва даражасини белгилаб берувчи муҳим омил бўлди.

FIFA томонидан эълон қилинган ушбу рўйхат кўплаб муҳокамаларга ҳам сабаб бўлди. Айниқса, Испания мудофаасининг мустаҳкамлигини таъминлаган ёш иқтидор эгаси Пау Кубарсининг тушириб қолдирилиши футбол жамоатчилиги учун кутилмаган ҳол бўлди. Шунга қарамай, Испания уч нафар вакили билан энг яхшилар қаторидан ўрин олди, бу эса уларнинг чемпионлик унвонига тасодифан эришмаганини кўрсатади.

ЖЧ-2026 рамзий терма жамоасининг асосий хусусиятларидан бири шундаки, у нафақат ғолиб жамоа вакилларини, балки бутун турнир давомида индивидуал маҳорат кўрсатган футболчиларни ҳам ўз ичига олган. Бу каби танловлар одатда статистик кўрсаткичлар ва футболчининг ўз жамоаси муваффақиятига қўшган ҳиссасига таянади.

Мазкур маълумотлар халқаро спорт нашрлари ва FIFA расмий манбаларига таяниб тайёрланди. Турнир якунлари шуни кўрсатдики, жаҳон футболида авлодлар алмашинуви давом этаётган бўлса-да, Лионель Месси каби тажрибали юлдузлар ҳамон юқори савияда рақобатга тайёр эканликларини исботламоқда. Испания футболининг янги юксалиши эса келгуси йилларда Европа жамоаларининг гегемонлиги давом этишидан далолат беради.

ЖЧ-2026Лионель МессиКилиан МбаппеИспанияFIFA
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лука Модрич фаолиятини якунламайди: Хорватиялик афсона Милан билан шартномани узайтирмоқдаЛука Модрич фаолиятини якунламайди: Хорватиялик афсона Милан билан шартномани узайтирмоқдаБугун, 23:39Ферран Торрес Барселона билан хайрлашиш арафасида: Испания терма жамоаси юлдузи PSJга ўтиши мумкинФерран Торрес Барселона билан хайрлашиш арафасида: Испания терма жамоаси юлдузи PSJга ўтиши мумкинБугун, 23:00Андерсон барчани ортда қолдирди: Энг кўп қимматлашган футболчилар...Андерсон барчани ортда қолдирди: Энг кўп қимматлашган футболчилар...Бугун, 22:46ОКМКдан 4 та гол, «Андижон»дан камбек: 13-тур якунлари...ОКМКдан 4 та гол, «Андижон»дан камбек: 13-тур якунлари...Бугун, 22:39Реал Мадрид ёзги режаларида 5 та ҳал қилувчи масала: Винисиус Жуниор ва янги трансферларРеал Мадрид ёзги режаларида 5 та ҳал қилувчи масала: Винисиус Жуниор ва янги трансферларБугун, 21:39Ферран Торрес: Жаҳон чемпионати қаҳрамонидан Барселона учун жумбоққа қадарФерран Торрес: Жаҳон чемпионати қаҳрамонидан Барселона учун жумбоққа қадарБугун, 21:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"