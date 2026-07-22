ЖЧ-2026 рамзий терма жамоаси эълон қилинди: Лионель Месси ва Килиан Мбаппе сафда
АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлик қилган 2026-йилги жаҳон чемпионати якунларига кўра, FIFA турнирнинг энг яхши ўйинчиларидан иборат рамзий терма жамоасини тақдим этди. Финалда Аргентина устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, жаҳон чемпионлигини қўлга киритган Испания терма жамоаси ушбу рўйхатда етакчилик қилмоқда. Мазкур рамзий таркиб футбол олами юлдузлари ва янги номларнинг уйғунлашуви билан эътиборга молик бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Турнир ғолиби сифатида Испания рамзий жамоага энг кўп ўйинчи етказиб берган жамоалардан бири бўлди. Хусусан, таянч ярим ҳимояси чизиғида Родри Ҳернандез ўзининг барқарор ўйини билан муносиб топилди. Қизиғи шундаки, бутун турнир давомида саккизта ўйинда бор-йўғи битта гол ўтказиб юборган Испания ҳимоя қўрғонининг асосий вакиллари — Пау Кубарси ва Аймерик Лапорте ушбу таркибга киритилмади. Мутахассислар ушбу жуфтликни мусобақанинг энг яхши ҳимоя тандеми деб эътироф этишган эди.
Ҳужум чизиғидаги юлдузлар жангиҲужум чизиғида кутилганидек жаҳон футболи афсоналари жой олди. Лионель Месси ва Килиан Мбаппе ўз маҳоратларини яна бир бор намойиш этиб, рамзий терма жамоанинг марказий фигураларига айланишди. Лионель Месси Аргентина терма жамоасини финалга қадар етаклаб келган бўлса, Килиан Мбаппе ўзининг тезкорлиги ва самарадорлиги билан ажралиб турди. Ушбу юлдузларнинг рўйхатда бўлиши турнирнинг нуфузи ва даражасини белгилаб берувчи муҳим омил бўлди.
FIFA томонидан эълон қилинган ушбу рўйхат кўплаб муҳокамаларга ҳам сабаб бўлди. Айниқса, Испания мудофаасининг мустаҳкамлигини таъминлаган ёш иқтидор эгаси Пау Кубарсининг тушириб қолдирилиши футбол жамоатчилиги учун кутилмаган ҳол бўлди. Шунга қарамай, Испания уч нафар вакили билан энг яхшилар қаторидан ўрин олди, бу эса уларнинг чемпионлик унвонига тасодифан эришмаганини кўрсатади.
ЖЧ-2026 рамзий терма жамоасининг асосий хусусиятларидан бири шундаки, у нафақат ғолиб жамоа вакилларини, балки бутун турнир давомида индивидуал маҳорат кўрсатган футболчиларни ҳам ўз ичига олган. Бу каби танловлар одатда статистик кўрсаткичлар ва футболчининг ўз жамоаси муваффақиятига қўшган ҳиссасига таянади.
Мазкур маълумотлар халқаро спорт нашрлари ва FIFA расмий манбаларига таяниб тайёрланди. Турнир якунлари шуни кўрсатдики, жаҳон футболида авлодлар алмашинуви давом этаётган бўлса-да, Лионель Месси каби тажрибали юлдузлар ҳамон юқори савияда рақобатга тайёр эканликларини исботламоқда. Испания футболининг янги юксалиши эса келгуси йилларда Европа жамоаларининг гегемонлиги давом этишидан далолат беради.
…