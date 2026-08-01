Суперлига 15-тур: «Бунёдкор»га техник мағлубият ва Водийдаги шиддатли жанг!
Бўлажак дам олиш кунлари ўзбек футболи ишқибозлари учун ҳақиқий шиддат ва кутилмаган драмаларни тақдим этади. 1 август куни миллий чемпионатимизнинг 15-турига расман старт берилади. Бироқ тур ўйинлари бошланмасдан туриб, футбол жамоатчилигини ларзага келтирган катта сенсация юз берди: пойтахтнинг «Бунёдкор» клуби молиявий муаммолар сабаб Навоийга бора олмайдиган бўлди. Марказий баҳсда эса Андижонда «поп-корнбоп» футбол кутилмоқда.
Суперлиганинг 15-тури мухлисларга ҳам турнир жадвалидаги кескин курашларни, ҳам майдондан ташқаридаги гео-молиявий драмаларни тақдим этади.
1. «Бунёдкор»да оғир молиявий коллапс: «Қалдирғочлар»га техник мағлубият ёзилади!
15-турнинг энг шов-шувли ва аччиқ хабари Навоийда ўтказилиши керак бўлган «Қизилқум» ва «Бунёдкор» учрашуви атрофида содир бўлди. Тошкентнинг номдор ва тарихий клуби саналмиш «Бунёдкор» жиддий молиявий инқирозга дуч келди.
Клубдаги молиявий қийинчиликлар сабабли меҳмонлар Навоий шаҳрига етиб бора олмаслиги маълум бўлди. Натижада мазкур учрашув бекор қилинди.
Профессионал футбол лигаси (ПФЛ) регламентига мувофиқ, майдонга туша олмаган «Бунёдкор» клубига 0:3 ҳисобидаги автоматик техник мағлубият ёзилади, «Қизилқум» эса ҳеч қандай курашсиз қимматли 3 очкони ўз ҳисобига ёзиб қўяди.
Ушбу ҳолат пойтахт клубидаги тизимли муаммолар қанчалик чуқур эканини кўрсатиб берди ва жамоатчилик ўртасида қизғин баҳсларга сабаб бўлмоқда.
2. Андижондаги шиддатли аланга: «Андижон» — «Пахтакор» марказий дербиси
1 август оқшомининг марказий тўқнашуви, шубҳасиз, Андижондаги «Бобур Арена»да кечади. Жанубий Фарғона водийсининг энг муросасиз мухлислари рўпарасида «Андижон» клуби мамлакатнинг энг совриндор жамоаси — «Пахтакор»ни қабул қилади.
Муҳит ва босим: Андижонлик мухлислар тўла трибуналар остида ўз суюклиларини олдинга чорлайди. «Пахтакор» учун Водий сафари ҳар доим оғир кечган.
Турнир аҳамияти: Ҳар икки жамоа учун ҳам юқори ўринлар ва очколар сув ва ҳаводек зарур. Майдонда ҳар бир қарич ер учун аёвсиз кураш кутилмоқда.
3. Чампионнинг Самарқанддаги синови ва бошқа қизиқарли баҳслар
3 август (душанба) куни амалдаги Ўзбекистон чемпиони — «Нефтчи» жамоаси Самарқандда «Динамо» меҳмони бўлади. Самарқандликлар ўз майдонида ҳар қандай грандга жиддий қаршилик кўрсата олишини бир неча бор исботлаган. Фарғоналиклар учун ушбу беллашув чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш йўлидаги энг муҳим имтиҳонлардан бири бўлади.
Шунингдек, Алмалиқда «ОКМК» ва «Насаф» ўртасидаги вице-чемпионлар ва кубок соҳиблари жанги ҳам 15-турнинг кўркига айланиши шубҳасиз.
4. 15-турнинг тўлиқ тақвими ва ўйинлар вақти
Футболишқибозлари учун 15-турнинг барча ўйинлари ўтказиладиган сана ва вақтлар жадвали:
1 август (шанба)
19:30. «Андижон» — «Пахтакор»
20:30. «Бухоро» — «Локомотив»
«Қизилқум» — «Бунёдкор» (ўтказилмайди, «Бунёдкор»га техник мағлубият)
2 август (якшанба)
19:30. «Навбаҳор» — «Хоразм»
20:00. «Машъал» — «Сўғдиёна»
3 август (душанба)
19:30. «Қўқон-1912» — «Сурхон»
20:00. «ОКМК» — «Насаф»
20:30. «Динамо» — «Нефтчи»
Хулоса: Ҳал қилувчи палла бошланмоқда
Суперлиганинг 15-тури миллий чемпионатимизда кучлар мувозанати ва жамоаларнинг ҳақиқий салоҳиятини очиб берадиган ўйинларга бой. «Бунёдкор» атрофидаги воқеалар эса ўзбек футболида клубларнинг молиявий барқарорлиги масаласини яна бир бор кун тартибига олиб чиқди.
Сизнингча, «Андижон» ўз майдонида «Пахтакор»ни мағлуб эта оладими? «Бунёдкор»даги молиявий инқироз ҳақида қандай фикрдасиз? Изоҳларда ўз тахминларингизни қолдиринг!
…