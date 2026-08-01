Суперлига 15-тур: «Бунёдкор»га техник мағлубият ва Водийдаги шиддатли жанг!

·0·Спорт
Суперлига 15-тур: «Бунёдкор»га техник мағлубият ва Водийдаги шиддатли жанг!

Бўлажак дам олиш кунлари ўзбек футболи ишқибозлари учун ҳақиқий шиддат ва кутилмаган драмаларни тақдим этади. 1 август куни миллий чемпионатимизнинг 15-турига расман старт берилади. Бироқ тур ўйинлари бошланмасдан туриб, футбол жамоатчилигини ларзага келтирган катта сенсация юз берди: пойтахтнинг «Бунёдкор» клуби молиявий муаммолар сабаб Навоийга бора олмайдиган бўлди. Марказий баҳсда эса Андижонда «поп-корнбоп» футбол кутилмоқда.

Суперлиганинг 15-тури мухлисларга ҳам турнир жадвалидаги кескин курашларни, ҳам майдондан ташқаридаги гео-молиявий драмаларни тақдим этади.

1. «Бунёдкор»да оғир молиявий коллапс: «Қалдирғочлар»га техник мағлубият ёзилади!

15-турнинг энг шов-шувли ва аччиқ хабари Навоийда ўтказилиши керак бўлган «Қизилқум» ва «Бунёдкор» учрашуви атрофида содир бўлди. Тошкентнинг номдор ва тарихий клуби саналмиш «Бунёдкор» жиддий молиявий инқирозга дуч келди.

Клубдаги молиявий қийинчиликлар сабабли меҳмонлар Навоий шаҳрига етиб бора олмаслиги маълум бўлди. Натижада мазкур учрашув бекор қилинди.

Профессионал футбол лигаси (ПФЛ) регламентига мувофиқ, майдонга туша олмаган «Бунёдкор» клубига 0:3 ҳисобидаги автоматик техник мағлубият ёзилади, «Қизилқум» эса ҳеч қандай курашсиз қимматли 3 очкони ўз ҳисобига ёзиб қўяди.

Ушбу ҳолат пойтахт клубидаги тизимли муаммолар қанчалик чуқур эканини кўрсатиб берди ва жамоатчилик ўртасида қизғин баҳсларга сабаб бўлмоқда.

2. Андижондаги шиддатли аланга: «Андижон» — «Пахтакор» марказий дербиси

1 август оқшомининг марказий тўқнашуви, шубҳасиз, Андижондаги «Бобур Арена»да кечади. Жанубий Фарғона водийсининг энг муросасиз мухлислари рўпарасида «Андижон» клуби мамлакатнинг энг совриндор жамоаси — «Пахтакор»ни қабул қилади.

  • Муҳит ва босим: Андижонлик мухлислар тўла трибуналар остида ўз суюклиларини олдинга чорлайди. «Пахтакор» учун Водий сафари ҳар доим оғир кечган.

  • Турнир аҳамияти: Ҳар икки жамоа учун ҳам юқори ўринлар ва очколар сув ва ҳаводек зарур. Майдонда ҳар бир қарич ер учун аёвсиз кураш кутилмоқда.

3. Чампионнинг Самарқанддаги синови ва бошқа қизиқарли баҳслар

3 август (душанба) куни амалдаги Ўзбекистон чемпиони — «Нефтчи» жамоаси Самарқандда «Динамо» меҳмони бўлади. Самарқандликлар ўз майдонида ҳар қандай грандга жиддий қаршилик кўрсата олишини бир неча бор исботлаган. Фарғоналиклар учун ушбу беллашув чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш йўлидаги энг муҳим имтиҳонлардан бири бўлади.

Шунингдек, Алмалиқда «ОКМК» ва «Насаф» ўртасидаги вице-чемпионлар ва кубок соҳиблари жанги ҳам 15-турнинг кўркига айланиши шубҳасиз.

4. 15-турнинг тўлиқ тақвими ва ўйинлар вақти

Футболишқибозлари учун 15-турнинг барча ўйинлари ўтказиладиган сана ва вақтлар жадвали:

1 август (шанба)

  • 19:30. «Андижон» — «Пахтакор»

  • 20:30. «Бухоро» — «Локомотив»

  • «Қизилқум» — «Бунёдкор» (ўтказилмайди, «Бунёдкор»га техник мағлубият)

2 август (якшанба)

  • 19:30. «Навбаҳор» — «Хоразм»

  • 20:00. «Машъал» — «Сўғдиёна»

3 август (душанба)

  • 19:30. «Қўқон-1912» — «Сурхон»

  • 20:00. «ОКМК» — «Насаф»

  • 20:30. «Динамо» — «Нефтчи»

Хулоса: Ҳал қилувчи палла бошланмоқда

Суперлиганинг 15-тури миллий чемпионатимизда кучлар мувозанати ва жамоаларнинг ҳақиқий салоҳиятини очиб берадиган ўйинларга бой. «Бунёдкор» атрофидаги воқеалар эса ўзбек футболида клубларнинг молиявий барқарорлиги масаласини яна бир бор кун тартибига олиб чиқди.

Сизнингча, «Андижон» ўз майдонида «Пахтакор»ни мағлуб эта оладими? «Бунёдкор»даги молиявий инқироз ҳақида қандай фикрдасиз? Изоҳларда ўз тахминларингизни қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маркус Рэшфорд Атлетико Мадридга қарши ўйинни нима сабабдан ўтказиб юборадиМаркус Рэшфорд Атлетико Мадридга қарши ўйинни нима сабабдан ўтказиб юборадиБугун, 15:38Ввойчех Шесни чекиш одати ҳақида очиқ гапирдиВвойчех Шесни чекиш одати ҳақида очиқ гапирдиБугун, 15:19Иссиқкўлда тарихий пойга: «сувдаги Формула-1» бошланди (фото)Иссиқкўлда тарихий пойга: «сувдаги Формула-1» бошланди (фото)Бугун, 15:19Марселььино Саудия Арабистонининг Ал-Аҳли клубини бошқариши мумкинМарселььино Саудия Арабистонининг Ал-Аҳли клубини бошқариши мумкинБугун, 14:53Манчестер Юнайтед Францишку Консейсау трансфери устида ишламоқдаМанчестер Юнайтед Францишку Консейсау трансфери устида ишламоқдаБугун, 14:50Кристиан Ромеро Тоттенхемни тарк этиб, Интерга ўтишга яқин турибдиКристиан Ромеро Тоттенхемни тарк этиб, Интерга ўтишга яқин турибдиБугун, 14:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда