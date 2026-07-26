Богдан Гусков сўнгги раундгача чидади: Анкалаев уни тўхтатди
Богдан Гусков Абу-Дабида фаолиятидаги энг катта имкониятлардан бирига эга бўлди. Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган жангчи собиқ UFC чемпиони Магомед Анкалаев билан беш раундлик марказий баҳсда охиригача курашди, аммо ҳал қилувчи дақиқаларда рақиб босимига дош бера олмади.
UFC Fight Night 282 турнирининг асосий жанги бешинчи раундда муддатидан аввал якунланди. Дастлабки маълумотларга кўра, Анкалаев техник нокаут орқали ғалаба қозонди ва чемпионлик камари учун навбатдаги имкониятга яна бир қадам яқинлашди.
Гусков катта жангни қисқа фурсатда қабул қилганди
Аслида, Магомед Анкалаев Абу-Дабида Халил Раунтри билан жанг қилиши керак эди. Америкалик спортчи жароҳат сабаб турнирдан чиққач, унинг ўрнини Богдан Гусков эгаллади.
Ўзбекистонлик жангчи беш раундлик main event’ни икки ҳафтадан кам вақт қолганида қабул қилди. UFC расмий маълумотида Анкалаев ярим оғир вазн рейтингида биринчи, Гусков эса ўнинчи ўринда экани кўрсатилганди.
Гусков тайёргарлик учун вақт кам бўлишига қарамай, собиқ чемпионга қарши чиқиш имкониятидан воз кечмади.
Бу унинг UFC’даги илк беш раундлик жанги ва промоушен турниридаги биринчи марказий беллашуви эди. UFC Гусковнинг жанггача бўлган 18 та ғалабасининг барчаси муддатидан аввал қўлга киритилганини қайд этган.
Жанг тақдири сўнгги раундда ҳал бўлди
Беш раундга мўлжалланган тўқнашув кутилганидан узоқроқ давом этди. Гусков кучли нокаут зарбаси билан танилган бўлса-да, тажрибали Анкалаев унга баҳсни эрта якунлаш имконини бермади.
Жанг сўнгги беш дақиқаликка қадар етиб борди. Бешинчи раундда Анкалаев устунлигини натижага айлантирди ва ҳакам баҳсни тўхтатди.
Жанг маълумоти
Натижа
Турнир
UFC Fight Night 282
Манзил
«Этихад Арена», Абу-Даби
Вазн тоифаси
Ярим оғир вазн
Жангчилар
Магомед Анкалаев — Богдан Гусков
Натижа
Анкалаев ғалабаси
Ғалаба усули
Техник нокаут
Раунд
5-раунд
Шу тариқа, Гусков фаолиятида илк бор бешинчи раундгача жанг қилди. Бироқ у UFC рейтинги етакчисига қарши сенсация қайд эта олмади.
Мағлубиятга қарамай, Гусков муҳим синовдан ўтди
Натижа Ўзбекистон вакили фойдасига бўлмади, аммо ушбу жанг унинг фаолиятида алоҳида аҳамият касб этади.
Гусков:
қисқа муддатли огоҳлантириш билан жангни қабул қилди;
собиқ чемпион ва биринчи рақамли даъвогарга қарши чиқди;
илк бор беш раундлик main event’да иштирок этди;
жангни ҳал қилувчи раундгача олиб борди;
дивизионнинг энг кучли спортчиларидан бирига қарши тажриба орттирди.
Жанг олдидан Гусков 18–3–1 рекордига эга эди. Анкалаев эса 20–2–1 натижа билан октагонга чиққан ва аввалги 14 та UFC жанги давомида мағлуб бўлмаган катта серияни қайд этганди.
Қисқаси, Гусковга енгил рақиб эмас, дивизионнинг энг қаттиқ «босс»ларидан бири тушди.
Анкалаев яна чемпионлик пойгасига қайтди
Магомед Анкалаев аввал ярим оғир вазнда UFC чемпионлик камарини қўлга киритган, кейинчалик Алекс Перейрага қарши реваншда уни бой берган эди. Гусков билан жанг россиялик спортчи учун мағлубиятдан кейинги биринчи қайтиш баҳси бўлди.
Ўзбекистонлик жангчини муддатидан аввал енгганидан кейин Анкалаев яна чемпионлик учун асосий номзодлар қаторида қолади. Унинг кейинги рақиби дивизиондаги чемпионлик вазияти ва UFC раҳбарияти қарорига боғлиқ бўлади.
Гусков учун кейинги қадам қандай бўлади?
Бу мағлубият Богдан Гусковни дивизиондаги курашдан чиқариб юбормайди. Аксинча, қисқа тайёргарлик билан топ даражадаги рақибга қарши бешинчи раундгача етиб бориши унга яна бир рейтингли жанг олиш имконини сақлаб қолиши мумкин.
Энди у учун асосий вазифа:
тўлиқ тайёргарлик лагери билан октагонга қайтиш;
рейтингдаги ўрнини сақлаб қолиш;
кучли ўнлик вакили устидан ғалаба қозониш;
чемпионлик пойгасига қайта яқинлашишдан иборат.
Абу-Дабидаги оқшом Гусков кутганидек якунланмади. Аммо у катта жангдан қочмади, сўнгги раундгача курашди ва ярим оғир вазн элитасига қарши ўзини синаб кўрди. Энди ҳақиқий жавоб унинг кейинги жангида берилади.
Сизнингча, Богдан Гусковга навбатда қайси UFC жангчиси рақиб бўлиши керак? Фикрингизни изоҳларда ёзинг ва мақолани Telegram’да ММА мухлислари билан улашинг.
…