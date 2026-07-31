Анчелоттининг сенсацион баёноти: Бразилия терма жамоаси инқирозининг асл сабаблари...

·0·Спорт
Анчелоттининг сенсацион баёноти: Бразилия терма жамоаси инқирозининг асл сабаблари...

Бразилия миллий терма жамоаси бош мураббийи, футбол оламининг энг тажрибали ва совриндор мутахассисларидан бири Карло Анчелотти «Самба жамоаси» атрофидаги танқидларга кескин ва кутилмаган жавоб қайтарди. Жаҳон чемпионати-2026’даги эрта муваффақиятсизликдан сўнг берилган ушбу интервью, Бразилия футболининг бугунги реал ҳолати ва келажакдаги стратегияси борасидаги баҳсларни янада авж олдириши шубҳасиз. «Папа Карло» мамлакат футболи фалсафасига қарши чиқиб, муаммони кадрлар етишмовчилиги билан боғлади.

Zamin.uz Анчелоттининг Глобо нашрига берган таҳлилий интервьюсидаги энг муҳим тезисларни ва уларнинг Бразилия футболи келажагига таъсирини ўрганиб чиқди.

Тўп назоратими ёки натижа? Анчелотти «Жого Бонито» фалсафасини танқид остига олди

Карло Анчелотти Бразилия терма жамоасида иш бошлаганига бир йил тўлгани муносабати билан берган интервьюсида, жамоанинг ўйин услуби борасидаги танқидларга аниқ муносабат билдирди. Бразилия футболи доимо «чиройли ва ҳужумкор ўйин» (Jogo Bonito) тимсоли бўлиб келган ва мухлислар барча рақибларга нисбатан устунликни талаб қилади. Аммо Анчелотти замонавий футболда бу ёндашув доимо иш бермаслигини таъкидлади.

Анчелотти жамоанинг ЖЧ-2026’нинг 1/8 финалида Норвегияга қарши ўйинда (мусобақани тарк этган учрашув – таҳр.) камроқ тўп назоратига эга бўлгани учун учраган танқидларига тўхталиб ўтди. Италиялик мутахассиснинг сўзларига кўра, муаммо мураббийнинг тактикасида эмас, балки футболчиларнинг техник ва жисмоний хусусиятларида:

«Жамоанинг ўйин услуби футболчиларнинг хусусиятларига мос бўлиши керак. Биз Норвегиядан камроқ тўп назоратига эга бўлганимиз учун танқидга учрадик. Аммо футболчиларимизнинг сифатлари тўп назоратига асосланган футбол учун тўлиқ мос эмас.»

Бу баёнот Бразилия футболи раҳбарияти ва жамоатчилиги учун катта чақириқдир. Анчелотти прагматизмни танлаб, жамоа ўзининг анъанавий услубини эмас, балки натижага эришишга қодир бўлган ўйинни намойиш этиши зарурлигини очиқчасига билдирди.

Ечим: Трансфер бозори ва кадрлар ислоҳоти керак

Мураббий жамоанинг ўйинини кучайтириш ва совринлар учун курашиш учун нима етишмаётгани ҳақидаги саволга ҳам аниқ ва лозим жавоб берди. Унинг фикрича, бунинг ечими фақатгина кадрлар масаласига бориб тақалади:

«Агар янги футболчилар, айниқса, юқори савияли яримҳимоячи пайдо бўлса, албатта, тўпни назорат қилишга асосланган ўйинни намойиш этиш мумкин.»

Анчелотти бу орқали CBF (Бразилия Футбол Конфедерацияси) раҳбариятига жамоанинг ўрта чизиғини кучайтириш зарурлиги ҳақида тўғридан-тўғри сигнал бермоқда. Мураббий ҳозирги ярим ҳимоячилар даражаси билан Жаҳон чемпионатида Испания ёки Аргентина каби грандлар билан тўп назорати борасида рақобатлашиш қийинлигини тан олмоқда.

Бразилия терма жамоасининг JCH-2026 инқирози тaҳлили

Кўрсаткич / Маълумот

Тафсилотлар ва Шарҳ

Бош мураббий

Карло Анчелотти (Италия)

Терма жамоадаги стажи

1 йил (интервью вақтида)

JCH-2026 натижаси

1/8 финал босқичида мусобақани тарк этди

Охирги (инқирозли) ўйин

Норвегия терма жамоасига мағлубият

Жамоанинг асосий муаммоси (мураббий талқини)

Футболчиларнинг хусусиятлари тўп назоратига мос эмас

Мураббийнинг таклифи/талаби

Юқори савияли яримҳимоячиларни жалб қилиш

JCH-2026 ғолиби

Испания (финалда Аргентинани мағлуб этди)

Хулоса ва Тахминлар: ЖЧ-2030’га қадар Бразилияни нималар кутмоқда?

Карло Анчелоттининг Глобо нашрига берган интервьюси Бразилия футболи тарихидаги янги даврнинг бошланиши бўлиши мумкин. Жаҳон футболининг грандларидан бири ўз фалсафасини, тарихий анъаналарини ва кадрлар сиёсатини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлмоқда. Анчелотти прагматик устоз сифатида, «Самба жамоаси»нинг имкониятларини реал баҳолаб, CBF раҳбарларига аниқ шарт қўйди.

Яқин келажакда Бразилия футболида жиддий ислоҳотлар кутиш мумкин: мураббий талаб қилган юқори савияли ярим ҳимоячиларни топиш учун Европадаги ва маҳаллий клублардаги ёш иқтидорларни излаш кучаяди. Агар CBF раҳбарияти ва мухлислар Анчелоттининг прагматик ёндашувини қабул қилиб, унга керакли ресурсларни етказиб беришса, Бразилия терма жамоаси ЖЧ-2030’га қадар янги қиёфага эга бўлиши ва яна чемпионлик учун асосий даъвогарга айланиши мумкин. Акс ҳолда, «Жого Бонито»ни сақлаб қолишга уриниш ЖЧ-2026’даги каби муваффақиятсизликларнинг давом этишига олиб келиши хавфи мавжуд.

Ушбу муҳим футбол таҳлилини дўстларингиз ва футбол ишқибозларига юборинг! Кўпчилик Бразилия футболидаги бу янги бурилиш ҳақида билиши керак.

Сизнингча, Карло Анчелотти Бразилия терма жамоаси билан ЖЧ-2030’да чемпион бўла оладими? Ёки унинг прагматик услуби Бразилия футболига мос эмасми? Изоҳларда фикрингизни қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коул Палмер Морган Рожерсни ўз нишонлаш усули учун огоҳлантирдиКоул Палмер Морган Рожерсни ўз нишонлаш усули учун огоҳлантирдиБугун, 16:16Сандро Тонали Тоттенхемга ўтиш сабаблари ҳақида гапирдиСандро Тонали Тоттенхемга ўтиш сабаблари ҳақида гапирдиБугун, 15:37Реал Мадрид ёш ҳужумчи Карлос Эспини ўз сафига қўшиб олдиРеал Мадрид ёш ҳужумчи Карлос Эспини ўз сафига қўшиб олдиБугун, 15:13Ферран Торрес учун кураш: Лондон клублари Барселона режасига таҳдид солмоқдаФерран Торрес учун кураш: Лондон клублари Барселона режасига таҳдид солмоқдаБугун, 15:12Каземиронинг илк баёноти: У Мессини нима учун «футбол худоси» деб атадиКаземиронинг илк баёноти: У Мессини нима учун «футбол худоси» деб атадиБугун, 14:41Милан ва Италия афсонаси Франко Барези 66 ёшида вафот этдиМилан ва Италия афсонаси Франко Барези 66 ёшида вафот этдиБугун, 14:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда