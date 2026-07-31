Анчелоттининг сенсацион баёноти: Бразилия терма жамоаси инқирозининг асл сабаблари...
Бразилия миллий терма жамоаси бош мураббийи, футбол оламининг энг тажрибали ва совриндор мутахассисларидан бири Карло Анчелотти «Самба жамоаси» атрофидаги танқидларга кескин ва кутилмаган жавоб қайтарди. Жаҳон чемпионати-2026’даги эрта муваффақиятсизликдан сўнг берилган ушбу интервью, Бразилия футболининг бугунги реал ҳолати ва келажакдаги стратегияси борасидаги баҳсларни янада авж олдириши шубҳасиз. «Папа Карло» мамлакат футболи фалсафасига қарши чиқиб, муаммони кадрлар етишмовчилиги билан боғлади.
Zamin.uz Анчелоттининг Глобо нашрига берган таҳлилий интервьюсидаги энг муҳим тезисларни ва уларнинг Бразилия футболи келажагига таъсирини ўрганиб чиқди.
Тўп назоратими ёки натижа? Анчелотти «Жого Бонито» фалсафасини танқид остига олди
Карло Анчелотти Бразилия терма жамоасида иш бошлаганига бир йил тўлгани муносабати билан берган интервьюсида, жамоанинг ўйин услуби борасидаги танқидларга аниқ муносабат билдирди. Бразилия футболи доимо «чиройли ва ҳужумкор ўйин» (Jogo Bonito) тимсоли бўлиб келган ва мухлислар барча рақибларга нисбатан устунликни талаб қилади. Аммо Анчелотти замонавий футболда бу ёндашув доимо иш бермаслигини таъкидлади.
Анчелотти жамоанинг ЖЧ-2026’нинг 1/8 финалида Норвегияга қарши ўйинда (мусобақани тарк этган учрашув – таҳр.) камроқ тўп назоратига эга бўлгани учун учраган танқидларига тўхталиб ўтди. Италиялик мутахассиснинг сўзларига кўра, муаммо мураббийнинг тактикасида эмас, балки футболчиларнинг техник ва жисмоний хусусиятларида:
«Жамоанинг ўйин услуби футболчиларнинг хусусиятларига мос бўлиши керак. Биз Норвегиядан камроқ тўп назоратига эга бўлганимиз учун танқидга учрадик. Аммо футболчиларимизнинг сифатлари тўп назоратига асосланган футбол учун тўлиқ мос эмас.»
Бу баёнот Бразилия футболи раҳбарияти ва жамоатчилиги учун катта чақириқдир. Анчелотти прагматизмни танлаб, жамоа ўзининг анъанавий услубини эмас, балки натижага эришишга қодир бўлган ўйинни намойиш этиши зарурлигини очиқчасига билдирди.
Ечим: Трансфер бозори ва кадрлар ислоҳоти керак
Мураббий жамоанинг ўйинини кучайтириш ва совринлар учун курашиш учун нима етишмаётгани ҳақидаги саволга ҳам аниқ ва лозим жавоб берди. Унинг фикрича, бунинг ечими фақатгина кадрлар масаласига бориб тақалади:
«Агар янги футболчилар, айниқса, юқори савияли яримҳимоячи пайдо бўлса, албатта, тўпни назорат қилишга асосланган ўйинни намойиш этиш мумкин.»
Анчелотти бу орқали CBF (Бразилия Футбол Конфедерацияси) раҳбариятига жамоанинг ўрта чизиғини кучайтириш зарурлиги ҳақида тўғридан-тўғри сигнал бермоқда. Мураббий ҳозирги ярим ҳимоячилар даражаси билан Жаҳон чемпионатида Испания ёки Аргентина каби грандлар билан тўп назорати борасида рақобатлашиш қийинлигини тан олмоқда.
Бразилия терма жамоасининг JCH-2026 инқирози тaҳлили
Кўрсаткич / Маълумот
Тафсилотлар ва Шарҳ
Бош мураббий
Карло Анчелотти (Италия)
Терма жамоадаги стажи
1 йил (интервью вақтида)
JCH-2026 натижаси
1/8 финал босқичида мусобақани тарк этди
Охирги (инқирозли) ўйин
Норвегия терма жамоасига мағлубият
Жамоанинг асосий муаммоси (мураббий талқини)
Футболчиларнинг хусусиятлари тўп назоратига мос эмас
Мураббийнинг таклифи/талаби
Юқори савияли яримҳимоячиларни жалб қилиш
JCH-2026 ғолиби
Испания (финалда Аргентинани мағлуб этди)
Хулоса ва Тахминлар: ЖЧ-2030’га қадар Бразилияни нималар кутмоқда?
Карло Анчелоттининг Глобо нашрига берган интервьюси Бразилия футболи тарихидаги янги даврнинг бошланиши бўлиши мумкин. Жаҳон футболининг грандларидан бири ўз фалсафасини, тарихий анъаналарини ва кадрлар сиёсатини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлмоқда. Анчелотти прагматик устоз сифатида, «Самба жамоаси»нинг имкониятларини реал баҳолаб, CBF раҳбарларига аниқ шарт қўйди.
Яқин келажакда Бразилия футболида жиддий ислоҳотлар кутиш мумкин: мураббий талаб қилган юқори савияли ярим ҳимоячиларни топиш учун Европадаги ва маҳаллий клублардаги ёш иқтидорларни излаш кучаяди. Агар CBF раҳбарияти ва мухлислар Анчелоттининг прагматик ёндашувини қабул қилиб, унга керакли ресурсларни етказиб беришса, Бразилия терма жамоаси ЖЧ-2030’га қадар янги қиёфага эга бўлиши ва яна чемпионлик учун асосий даъвогарга айланиши мумкин. Акс ҳолда, «Жого Бонито»ни сақлаб қолишга уриниш ЖЧ-2026’даги каби муваффақиятсизликларнинг давом этишига олиб келиши хавфи мавжуд.
Ушбу муҳим футбол таҳлилини дўстларингиз ва футбол ишқибозларига юборинг! Кўпчилик Бразилия футболидаги бу янги бурилиш ҳақида билиши керак.
Сизнингча, Карло Анчелотти Бразилия терма жамоаси билан ЖЧ-2030’да чемпион бўла оладими? Ёки унинг прагматик услуби Бразилия футболига мос эмасми? Изоҳларда фикрингизни қолдиринг!
…