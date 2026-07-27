«Барселона»га яна бир Суаресми? 38 голлик номзод айтилди
«Барселона»нинг янги марказий ҳужумчи излаётгани ҳақидаги хабарлар ортидан кутилмаган номзод тилга олинди. Каталония клубининг собиқ футболчиси Жофре Матеу «Спортинг»да сермаҳсул мавсум ўтказган колумбиялик Луис Суаресни муносиб вариант деб ҳисобламоқда.
Бу ерда гап «Барселона» сафида тарих ёзган уругвайлик машҳур Суарес ҳақида эмас. Таклиф этилаётган футболчи — Португалия чемпионатида тўпурарлик маҳорати билан ажралиб турган 28 ёшли колумбиялик марказий ҳужумчи.
Матеу нега айнан Суаресни таклиф қилди?
Жофре Матеу «Барселона» академиясида тарбияланган ва асосий жамоада ҳам ўйнаган собиқ қанот ҳужумчиси ҳисобланади. У ҳозир футбол таҳлилчиси сифатида Каталония клуби атрофидаги воқеаларга муносабат билдириб келади.
Матнда келтирилган иқтибосга кўра, Матеу Суаресни нисбатан арзон ва ҳужумда тез натижа бера оладиган вариант сифатида кўрмоқда.
«У Ольмо, Педри ва Ламин Ямал билан бирга ҳужум чизиғига жуда катта таъсир кўрсата олади. Луис бир мавсумда 35 тадан кўпроқ гол уришга қодир», — деган Матеу.
Собиқ футболчининг фикрича, «Барселона»га тўпни жарима майдони ичида кутиб оладиган, ҳимоячилар орасида бўш ҳудуд топадиган ва яратилган имкониятларни голга айлантирадиган классик марказий ҳужумчи керак.
53 ўйиндаги кўрсаткич эътиборни тортади
Луис Суарес «Спортинг»даги дастлабки мавсумида Португалия футболига жуда тез мослашди.
Очиқ статистика базаларида унинг 2025/26 йилги клуб мавсумидаги натижалари қуйидагича кўрсатилган:
Кўрсаткич
Натижа
Ўйинлар
53 та
Голлар
38 та
Голли узатмалар
8 та
Голдаги умумий иштироки
46 та
Шу тариқа, дастлабки матнда келтирилган тўққизта голли узатма эмас, саккизта ассист кўрсаткичи кўпроқ статистика манбаларида қайд этилган.
Суарес Португалия чемпионатининг ўзида 28 та гол уриб, мавсум тўпурари бўлди. «Спортинг» ҳам унинг сўнгги турдаги голидан кейин мазкур натижани расман қайд этган.
Бу аввалги «Барселона» Суареси эмас
Исм-фамилия ўхшашлиги сабаб кўпчилик уни уругвайлик Луис Суарес билан адаштириши мумкин.
Аммо «Спортинг» ҳужумчиси:
Колумбиянинг Санта-Марта шаҳрида туғилган;
28 ёшда;
асосий позицияси марказий ҳужумчи;
илгари «Гранада», «Марсель» ва «Альмерия»да ўйнаган;
2025 йил ёзида «Спортинг»га келиб қўшилган.
У «Альмерия»даги сўнгги мавсумида ҳам 31 та гол ва саккизта голли узатма билан ажралиб турган. «Спортинг» уни айнан шундан кейин Португалияга олиб келган.
Демак, Суареснинг Португалиядаги сермаҳсуллиги тасодифий бир ойлик ҳолат эмас. У кетма-кет икки мавсум давомида юқори тўпурарлик кўрсаткичини намойиш қилди.
У ҳақиқатан ҳам «арзон» тушадими?
Матеу Суаресни нисбатан арзон вариант сифатида тилга олган. Transfermarkt портали футболчининг бозор қийматини 30 миллион евро атрофида баҳоламоқда.
Бироқ бозор қиймати футболчининг аниқ сотув нархи эмас.
Суареснинг «Спортинг» билан шартномаси 2030 йилнинг ёзигача амал қилади. Унинг келишувида 80 миллион евролик товон пули банди ҳам мавжуд.
Бу «Спортинг» албатта 80 миллион евро талаб қилади дегани эмас. Аммо Португалия клубининг ҳужумчини Transfermarkt кўрсатган 30 миллион еврога осонликча қўйиб юборишига ҳам кафолат йўқ.
Айниқса, футболчи бир мавсумда 38 та гол урганидан кейин унинг музокаралардаги реал нархи анча юқори бўлиши мумкин.
Суарес «Барселона» ўйинига қандай мослашади?
Колумбиялик футболчининг асосий устунлиги — жарима майдони ичидаги ҳаракатлари.
У фақат тўп билан ўйнайдиган ҳужумчи эмас. Суарес ҳимоячилар ортига очилади, марказий ҳимоячиларни босим остида ушлайди ва дарвоза олдида узоқ вақт қарор қабул қилишга муҳтож эмас.
Педри, Дани Ольмо ва Ламин Ямал каби ижодкор футболчилар билан бирга у кўпроқ голли имкониятларга эга бўлиши мумкин. Матеунинг ғояси ҳам шунга асосланган: «Барселона» тўпни етказиб бера олади, Суарес эса ҳужумни якунлайди.
Унинг келиши қуйидаги имкониятларни бериши мумкин:
Ламин Ямалнинг узатмаларини голга айлантириш;
Педри ва Ольмо учун жарима майдонида аниқ нишон яратиш;
рақиб марказий ҳимоячиларини орқага тортиш;
юқоридан берилган тўпларда хавф туғдириш;
босим ва қарши прессингда иштирок этиш.
Бироқ Португалия чемпионатидаги 38 та гол Ла Лигада ҳам худди шу натижа такрорланишини кафолатламайди. «Барселона»да ҳужумчидан голлардан ташқари комбинацион ўйин, тўпни сақлаш ва чекланган ҳудудда тез қарор қабул қилиш ҳам талаб этилади.
«Барселона» ҳақиқатан унга қизиқяптими?
Ҳозирча Луис Суарес бўйича «Барселона» ва «Спортинг» ўртасида расмий музокаралар бошлангани тасдиқланмаган.
Мавжуд маълумот Матеунинг шахсий тавсияси ҳисобланади. Бу футболчининг клуб трансфер рўйхатига киритилгани ёки унга расмий таклиф юборилганини англатмайди.
«Барселона» Роберт Левандовски кетганидан кейин янги марказий ҳужумчи излаётгани, асосий номзодлар қаторида эса бошқа футболчилар ҳам кўриб чиқилаётгани ҳақида Испания матбуоти хабар берган.
Шунинг учун Суарес ҳозирча трансфер мақсадидан кўра, муҳокамага ташланган муқобил вариантдир.
Унинг трансферида қандай хавфлар бор?
Суареснинг статистикаси кучли бўлса-да, эҳтимолий трансферда бир нечта савол қолади:
у 28 ёшида ва кейинги сотувдан катта даромад олиш қийинлашиши мумкин;
Португалиядаги натижасини Испанияда такрорлаши кафолатланмаган;
«Спортинг»нинг молиявий талаби 30 миллион евродан анча юқори бўлиши мумкин;
футболчи «Барселона»нинг мураккаб позицион ўйинига мослашиши керак;
клубдаги молиявий чекловлар ҳар қандай катта трансферни қийинлаштиради.
Шу билан бирга, тайёр тўпурар харид қилиш ҳар доим ёш ва ҳали ўзини тўлиқ кўрсатмаган ҳужумчига сармоя киритишдан камроқ таваккал бўлиши мумкин.
«Янги Суарес» ғояси нега қизиқ туюлмоқда?
«Барселона» мухлислари учун Суарес фамилияси алоҳида маънога эга. Уругвайлик Луис Суарес клуб тарихидаги энг кучли марказий ҳужумчилардан бири бўлган.
Колумбиялик футболчини у билан тўғридан-тўғри таққослаш адолатли эмас. Уларнинг услуби, тажрибаси ва футболдаги йўли турлича.
Аммо янги Суарес ҳам битта муҳим сифатга эга — у гол уришни билади.
Ҳозирча Жофре Матеунинг таклифи трансфер бозоридаги қизиқ ғоя бўлиб турибди. Агар «Барселона» ҳақиқатан ҳам сермаҳсул ва нисбатан қулай марказий ҳужумчи излаётган бўлса, «Спортинг»даги колумбияликнинг номи энди клуб қарор қабул қилувчилари столига ҳам етиб бориши мумкин.
Асосий савол эса бошқа: «Спортинг» ўзининг 38 гол урган ҳужумчисини «нисбатан арзон» нархда сотишга рози бўладими?
…