Huawei lanza sus nuevos televisores RGB MiniLED

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Huawei lanza sus nuevos televisores RGB MiniLED

Según el medio ixbt.com, Huawei ha puesto a la venta sus últimos televisores Huawei Vision Smart Screen 6 SE. Estos dispositivos son reconocidos como los primeros de la gama con tecnología de retroiluminación RGB MiniLED y establecen nuevos estándares en el mercado del cine en casa. Así lo informa Ixbt.com, según el informe.

Los nuevos televisores están disponibles en tres tamaños: 55, 65 y 75 pulgadas. La empresa ha elegido una política de precios competitiva: el modelo de 55 pulgadas parte de 520 dólares estadounidenses. Las versiones intermedia y grande tienen un precio de 695 y 860 dólares estadounidenses, respectivamente.

Ventajas tecnológicas y capacidades de RGB MiniLED

Mientras que los televisores MiniLED tradicionales utilizan diodos emisores de luz blancos, los nuevos modelos Huawei Vision Smart Screen 6 SE adoptan un enfoque completamente diferente. El panel incorpora fuentes de luz rojas, verdes y azules independientes, lo que mejora notablemente la calidad de imagen.

Según la empresa, esta solución ofrece una reproducción de colores más precisa y saturada. Además, el nuevo sistema de lentes reduce considerablemente el molesto efecto de halo que aparece alrededor de los objetos brillantes.

Inteligencia artificial y procesamiento de imagen

  • Una cobertura del 105 % del espacio de color BT.2020.
  • La capacidad de reproducir un 66 % más de colores que los televisores MiniLED tradicionales.
  • Un sistema especial que controla de forma sincronizada el brillo y el color de cada diodo emisor de luz.
  • Algoritmos de inteligencia artificial que optimizan la imagen en tiempo real.
Para perfeccionar el procesamiento de imagen, el dispositivo está equipado con un sistema de control especial. Las funciones basadas en inteligencia artificial adaptan el contenido de la pantalla para ofrecer la mejor imagen en cualquier situación.

Funciones adicionales y comodidad

Los televisores admiten una frecuencia de imagen de 300 Hz, lo que garantiza una gran fluidez, especialmente en escenas dinámicas. El producto también cuenta con la certificación TUV Rheinland, que confirma la ausencia de parpadeo en la pantalla y un nivel reducido de luz azul.

Entre sus otras características destacan la transmisión inalámbrica de imágenes en 4K desde smartphones y unos amplios ángulos de visión de hasta 178 grados. La búsqueda inteligente HarmonyOS AI permite encontrar fácilmente películas por su argumento, las frases de los diálogos o los personajes.

El televisor también se integra con sistemas de hogar inteligente y puede mostrar en pantalla la imagen del videoportero. El modo especial «foto inteligente» convierte el dispositivo en una galería digital cuando no está en uso.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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