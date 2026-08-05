Wispr Flow presenta un asistente de reuniones basado en IA para usuarios de Mac

Conocida como una popular aplicación de dictado, Wispr Flow lanzó oficialmente un nuevo servicio de toma de notas de reuniones basado en IA para ordenadores Mac. Según ixbt.com, esta herramienta permite grabar conversaciones mediante el audio del sistema y transcribirlas sin añadir un bot independiente a las reuniones. Techcrunch.com informa .

La nueva función recuerda a la aplicación Granola. Permite a los usuarios no solo obtener transcripciones, sino también seguir en directo lo que ocurre durante la reunión y recibir resúmenes breves generados por IA. Además, el sistema crea tareas pendientes a partir de los temas tratados y ayuda a buscar información en el historial de reuniones anteriores.

Política de privacidad y nuevas funciones

Durante el desarrollo del proyecto, la empresa modificó sus condiciones de servicio y su política de privacidad. Según los mensajes enviados a los usuarios, las condiciones actualizadas regulan el tratamiento de los datos de las reuniones, la información de los participantes, las etiquetas de los ponentes y las grabaciones de audio.

La IA organiza las transcripciones de las reuniones, las analiza y presenta las conclusiones más importantes. Este paso amplía considerablemente las funciones de la start-up y supone un avance importante en la automatización de las tareas diarias de los usuarios.

Competencia y perspectivas del mercado

Con el lanzamiento de este producto, Wispr Flow se convierte en un competidor destacado de servicios líderes de grabación y análisis de reuniones como Granola, Fireflies, Read AI, Otter y Fathom. Tanay Kotari, uno de los cofundadores de la empresa, ya había hablado en entrevistas anteriores sobre los planes para crear un asistente de IA.

Hasta la fecha, la start-up ha conseguido captar más de 81 millones de dólares y su última valoración ascendía a 700 millones de dólares. En mayo, Bloomberg informó de que la empresa negociaba una nueva ronda de inversión que podría valorarla en 2.000 millones de dólares. Sin embargo, los representantes de la compañía se negaron a ofrecer comentarios adicionales sobre esta información.