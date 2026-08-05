Wispr Flow presenta un asistente de reuniones basado en IA para usuarios de Mac

·28·Tecnología
Wispr Flow presenta un asistente de reuniones basado en IA para usuarios de Mac

Conocida como una popular aplicación de dictado, Wispr Flow lanzó oficialmente un nuevo servicio de toma de notas de reuniones basado en IA para ordenadores Mac. Según ixbt.com, esta herramienta permite grabar conversaciones mediante el audio del sistema y transcribirlas sin añadir un bot independiente a las reuniones. Techcrunch.com informa .

La nueva función recuerda a la aplicación Granola. Permite a los usuarios no solo obtener transcripciones, sino también seguir en directo lo que ocurre durante la reunión y recibir resúmenes breves generados por IA. Además, el sistema crea tareas pendientes a partir de los temas tratados y ayuda a buscar información en el historial de reuniones anteriores.

Política de privacidad y nuevas funciones

Durante el desarrollo del proyecto, la empresa modificó sus condiciones de servicio y su política de privacidad. Según los mensajes enviados a los usuarios, las condiciones actualizadas regulan el tratamiento de los datos de las reuniones, la información de los participantes, las etiquetas de los ponentes y las grabaciones de audio.

La IA organiza las transcripciones de las reuniones, las analiza y presenta las conclusiones más importantes. Este paso amplía considerablemente las funciones de la start-up y supone un avance importante en la automatización de las tareas diarias de los usuarios.

Competencia y perspectivas del mercado

Con el lanzamiento de este producto, Wispr Flow se convierte en un competidor destacado de servicios líderes de grabación y análisis de reuniones como Granola, Fireflies, Read AI, Otter y Fathom. Tanay Kotari, uno de los cofundadores de la empresa, ya había hablado en entrevistas anteriores sobre los planes para crear un asistente de IA.

Hasta la fecha, la start-up ha conseguido captar más de 81 millones de dólares y su última valoración ascendía a 700 millones de dólares. En mayo, Bloomberg informó de que la empresa negociaba una nueva ronda de inversión que podría valorarla en 2.000 millones de dólares. Sin embargo, los representantes de la compañía se negaron a ofrecer comentarios adicionales sobre esta información.

Wispr FlowInteligencia ArtificialMacTecnologíaStart-Up
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Huawei presenta el nuevo portátil MateBook Pro SHuawei presenta el nuevo portátil MateBook Pro SHoy, 14:54La segunda etapa del cohete Falcon 9 se estrelló contra la superficie de la LunaLa segunda etapa del cohete Falcon 9 se estrelló contra la superficie de la LunaHoy, 14:24La NASA prolonga un año la misión de la sonda espacial Voyager 2La NASA prolonga un año la misión de la sonda espacial Voyager 2Hoy, 13:57Suspendida la construcción de centros de datos en TexasSuspendida la construcción de centros de datos en TexasHoy, 13:23Samsung reconoce el problema del tinte rojo en la pantalla del Galaxy S26 UltraSamsung reconoce el problema del tinte rojo en la pantalla del Galaxy S26 UltraHoy, 12:50Huawei lanza sus nuevos televisores RGB MiniLEDHuawei lanza sus nuevos televisores RGB MiniLEDHoy, 12:21
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil