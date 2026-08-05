El Inter ofrece a Benjamin Pavard al club Al-Ittihad

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El Inter ofrece a Benjamin Pavard al club Al-Ittihad

El Inter de Milán ha decidido desprenderse de uno de sus referentes, Benjamin Pavard, durante el actual mercado de fichajes de verano para renovar profundamente su plantilla y optimizar sus recursos financieros. Según Fabrizio Romano, los nerazzurri han ofrecido al defensa francés al club saudí Al-Ittihad, una decisión que se ha convertido en una necesidad tanto económica como deportiva. Así lo informa Goal.com.

El campeón del mundo de 2018 ya no entra en los planes tácticos del futuro entrenador, Cristian Chivu. La directiva del Inter busca liberar masa salarial y abrir espacio en la plantilla para nuevos jugadores. En particular, el acuerdo preliminar alcanzado con el defensa del Tottenham Cristian Romero ha hecho inevitable la salida de Benjamin Pavard.

El Inter confía en el poder financiero de los clubes saudíes

Según la prensa italiana, el conjunto milanés quiere que este traspaso se concrete cuanto antes para obtener los fondos necesarios. Por ello, ha intensificado las negociaciones apoyándose en la capacidad financiera de los clubes de Arabia Saudí. Sin embargo, el propio jugador no quiere precipitarse respecto a su futuro.

Según Tuttosport, aunque Benjamin Pavard no ve futuro para él en la nueva dirección deportiva del club, ha rechazado varias ofertas recibidas. A pesar de las propuestas oficiales del Benfica portugués y del Galatasaray turco, el defensa francés consideró que estas opciones no cumplían sus expectativas.

Al-Ittihad, entre los problemas internos y la presión del mercado

Mientras tanto, Al-Ittihad también atraviesa una situación complicada en el mercado de fichajes. El equipo pretende reforzar su defensa con jugadores de talla mundial, pero el deseo de algunas de sus estrellas de marcharse ha provocado una crisis interna. Según la prensa, uno de los líderes del equipo, Moussa Diaby, planea abandonar el club, lo que aumenta la presión sobre la directiva.

El Inter intenta aprovechar esta situación. La directiva del club pretende no solo ejecutar sus planes en el mercado mediante el traspaso de Pavard, sino también crear las condiciones para inscribir a nuevos jugadores. Aunque varios clubes importantes de Europa están interesados en el defensa francés, su próximo destino sigue siendo desconocido.

InterBenjamin PavardAl-IttihadFichajesSerie A
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