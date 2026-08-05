Muhammad Salah continuará su carrera en el Trabzonspor

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Muhammad Salah continuará su carrera en el Trabzonspor

Tras poner fin a su brillante etapa en el Liverpool y convertirse en agente libre, el delantero Muhammad Salah ha firmado un contrato de dos años con el Trabzonspor, club de la liga turca. Según Goal.com, la pugna por el egipcio de 34 años fue intensa durante el mercado de fichajes de verano. El jugador eligió la Süper Lig turca tras rechazar las ofertas de clubes de Arabia Saudí. Al respecto, Goal.com informa .

Varios grandes clubes turcos compitieron por el experimentado extremo durante el mercado de fichajes. El Besiktas fue considerado inicialmente el principal candidato, pero el traspaso no se concretó debido a las limitaciones financieras y a las diferencias salariales. Después, la directiva del Trabzonspor tomó la iniciativa y logró convencer al futbolista de unirse a su proyecto.

Un contrato financiero histórico y su llegada a Turquía

El Trabzonspor utilizó activamente las redes sociales para informar a sus aficionados. Según el comunicado oficial, Muhammad Salah viajará a Estambul para cerrar las negociaciones y pasar el reconocimiento médico, antes de dirigirse a la ciudad de Trabzon esa misma noche.

Según los medios turcos, el Trabzonspor ofreció una remuneración anual de 17 millones de euros por este fichaje. Este enorme paquete económico convertiría a Muhammad Salah en el futbolista mejor pagado de la historia del fútbol turco. El club pretende poner fin al dominio de los equipos de Estambul y volver a conquistar el título ganado en 2022.

Caras conocidas y ambiciones en su nuevo equipo

En el Trabzonspor, Muhammad Salah coincidirá con varios futbolistas experimentados conocidos de la Premier League y de las competiciones europeas. En la plantilla destacan el portero del Manchester United Andre Onana y el exdefensa del Atlético de Madrid Stefan Savić.

Tras terminar la pasada temporada en el tercer puesto de la Süper Lig, a ocho puntos del campeón Galatasaray, la directiva del Trabzonspor planea lograr mejores resultados en la nueva campaña gracias a este fichaje. Se espera que la experiencia de Salah refuerce considerablemente la línea ofensiva del equipo.

Muhammad SalahTrabzonsporSüper Lig TurcaFichajesFútbol
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