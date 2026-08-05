Samsung reconoce el problema del tinte rojo en la pantalla del Galaxy S26 Ultra

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Samsung reconoce el problema del tinte rojo en la pantalla del Galaxy S26 Ultra

Samsung ha emitido por primera vez una declaración oficial sobre un defecto inusual en la pantalla que afecta a los propietarios de los smartphones insignia Galaxy S26 Ultra. Durante las últimas semanas, numerosos usuarios se habían quejado de la aparición de una zona rectangular rojiza en la parte central de la pantalla del dispositivo. El problema había provocado intensos debates en el mundo de la tecnología y preocupado a los compradores. Sobre esto, Ixbt.com informa .

Según Ixbt.com, la declaración oficial de la empresa se publicó en la aplicación Samsung Members destinada a los usuarios de Corea del Sur. Los representantes de Samsung destacaron especialmente que el defecto no estaba relacionado con el hardware del smartphone y que ningún componente del dispositivo había sufrido daños.

Causa del defecto y solución del problema

Según explicó el fabricante, el problema se debe a un error de software durante el proceso de calibración de la pantalla. Para solucionar este fallo técnico, Samsung ha puesto en marcha un servicio gratuito en sus centros de servicio oficiales.

Se ha señalado que la recalibración se llevará a cabo independientemente de que el periodo de garantía del smartphone haya vencido o siga vigente. Además, para facilitar el proceso a los clientes, el servicio promete realizarla el mismo día de la solicitud.

Actualización remota y planes futuros

Sin embargo, los usuarios podrían quedar libres pronto de la obligación de acudir personalmente a los centros de servicio. La empresa trabaja actualmente de forma intensiva en una actualización de software especial que permitirá corregir automáticamente la calibración incorrecta.

Se espera que la fecha exacta de lanzamiento del nuevo software se anuncie más adelante. Cuando la actualización esté lista, los usuarios podrán solucionar el problema de forma remota, sin llevar el smartphone al servicio técnico.

En su declaración, Samsung pidió oficialmente disculpas a los clientes por las molestias ocasionadas. Los representantes de la empresa afirmaron que seguirán trabajando para ofrecer la mejor experiencia a los compradores y expresaron su agradecimiento por el apoyo recibido.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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