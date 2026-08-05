Una de las sagas de fichajes más sonadas del mundo del fútbol desde el Mundial está llegando a su fin. El futuro del delantero egipcio Mohamed Salah, que dejó el Liverpool, por fin se aclaró tras las negociaciones celebradas, y su nombre apareció vinculado a varios equipos prestigiosos. Sobre ello, Goal.com informa .

Según ixbt.com, la lucha por el fichaje del jugador fue intensa no solo entre clubes de España y Arabia Saudí, sino también entre equipos turcos. Al principio de la carrera por el fichaje, otro gigante turco, el Beşiktaş, era considerado el principal candidato.

El fracaso de las negociaciones con el Beşiktaş

Las negociaciones llegaron inicialmente a una fase muy positiva: incluso se discutieron el número que llevaría el jugador en el campo (el 11), el valor del contrato y las sesiones fotográficas para futuras campañas publicitarias. Esto demostraba la enorme confianza del club de Estambul en que el fichaje se completaría con éxito.

Sin embargo, con el paso del tiempo las negociaciones se detuvieron debido a desacuerdos sobre las cláusulas económicas y el papel del agente del jugador, Rami Abbas. Cuando el acuerdo se paralizó en un momento decisivo, los equipos rivales comenzaron a intentar aprovechar la situación.

Arabia Saudí y otras opciones

Tras el punto muerto en las negociaciones con el Beşiktaş, los clubes de Arabia Saudí intensificaron sus esfuerzos. En particular, el Al-Ittihad inició gestiones serias para incorporar a la estrella egipcia. El Al-Diriyah y el Atlético de Madrid también habían mostrado interés en el fichaje.

A pesar de ello, el club turco Trabzonspor dejó atrás a todos sus competidores, anunció oficialmente el inicio de las negociaciones y fijó una fecha concreta para que el jugador viajara a Turquía y cerrara el fichaje.

La pregunta principal ahora es si la decisión de Mohamed Salah de elegir al Trabzonspor fue acertada. El tiempo lo dirá, pero este interesante giro en la historia del mercado de fichajes sigue centrando la atención del mundo del fútbol.