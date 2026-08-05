Las burlas de Neymar a su rival provocan una polémica

El delantero brasileño del Santos, Neymar, quedó en el centro de una fuerte polémica tras el partido contra el Remo por la Copa de Brasil. Los disturbios y el ambiente agresivo surgidos en el túnel del estadio Mangueirão después del encuentro provocaron duras críticas en el entorno deportivo local. Según Goal.com, el Santos derrotó a su rival por la mínima y se clasificó para los cuartos de final, pero los acontecimientos posteriores al partido se convirtieron en el tema principal. Goal.com ha informado.

Durante el partido, los aficionados del equipo local recibieron con silbidos las acciones del delantero. Al abandonar el campo, Neymar les respondió lanzándoles besos al aire. Sin embargo, la situación se volvió aún más tensa en la zona mixta. La estrella brasileña se puso a bailar frente a los directivos y aficionados del Remo y les gritó «¡Están fuera! ¡Han quedado eliminados!» lo que agravó aún más la situación.

Enfrentamientos y reacciones tensas en el túnel

Mientras aumentaba la tensión, los seguidores del Remo respondieron con gestos insultantes y gritos agresivos. Solo las barreras de seguridad evitaron que ambos bandos llegaran a las manos. Tras el incidente, el presidente del Remo, Antonio Carlos Teixeira, criticó duramente a Neymar y su comportamiento.

En una entrevista concedida a O Fluxo, el dirigente no ocultó su rechazo a la conducta del experimentado futbolista. Antonio Carlos Teixeira afirmó que Neymar era un mal ejemplo para las nuevas generaciones y declaró: «Ese sinvergüenza de Neymar, al que muchos niños consideran un ídolo, vino aquí a hacer de las suyas y después nos provocó. Es culpa nuestra haber convertido en ídolos a semejantes individuos.».

El punto de inflexión del partido y la victoria del Santos

A pesar de la polémica fuera del campo, Neymar desempeñó un papel decisivo en la victoria del Santos. El partido de ida, disputado en Vila Belmiro, había terminado en empate. Tras una primera parte sin goles, el experimentado delantero entró en el descanso en lugar de Gabriel Bontempo y aportó mucha intensidad al juego.

La antigua estrella del Paris Saint-Germain y del Barcelona irrumpió en el área y dio una asistencia a su compañero Rony, que había salido desde el banquillo, para que marcara el gol decisivo contra el antiguo equipo de Neymar. Esta victoria permitió al Santos alcanzar los cuartos de final del torneo y obtener además un importante beneficio económico.

No obstante, se esperan medidas disciplinarias tras los disturbios en el túnel. Es muy probable que las autoridades del fútbol brasileño revisen los informes sobre las provocaciones ocurridas. Estos hechos se producen en un momento en el que aumentan las dudas sobre cuánto tiempo continuará el jugador en activo. Por ahora, el delantero ha declarado que cumplirá hasta el final su contrato, vigente hasta diciembre, y que solo después decidirá sobre su futuro.