Suspendida la construcción de centros de datos en Texas
En el estado estadounidense de Texas, la construcción y conexión a la red eléctrica de grandes centros de datos (TSOD) han sido suspendidas temporalmente. La decisión se tomó para evitar una sobrecarga excesiva del sistema energético y realizar una revisión exhaustiva de la infraestructura existente. Ixbt.com informa .
Según ixbt.com, el gobernador del estado, Greg Ebbott, envió una directiva especial a la Public Utility Commission of Texas (PUCT) y al Electric Reliability Council of Texas (ERCOT). La medida exige que todos los proyectos de centros de datos que esperan conectarse a la red eléctrica sean sometidos a una auditoría estricta.
Una presión sin precedentes sobre el sistema energéticoActualmente, más de 1.800 proyectos supervisados por ERCOT esperan conectarse a la red eléctrica. Su capacidad total supera los 474 gigavatios. Esta cifra es más de cinco veces superior al máximo histórico de consumo eléctrico registrado en el estado.
Los expertos señalan que cerca del 90 % de los proyectos en espera son precisamente centros de datos. Sin embargo, la mayoría aún no ha llegado siquiera a la fase de construcción y se encuentra principalmente en la etapa de planificación inicial.
¿Qué abarcan las inspecciones?
- La información sobre los beneficios fiscales que reciben los operadores
- Los volúmenes de consumo y producción de electricidad
- El consumo de agua y las características de los sistemas de refrigeración
- Las medidas para reducir el impacto en las comunidades locales
- La identidad de los verdaderos propietarios de las instalaciones
Las autoridades aún no han anunciado cuánto durarán estas inspecciones a gran escala. Se espera que los resultados de la auditoría tengan un impacto significativo en la política de desarrollo de la infraestructura digital y de seguridad energética del estado en el futuro.
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