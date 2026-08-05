Trent Alexander-Arnold podría dejar el Real Madrid y regresar al Liverpool

Aunque se incorporó al club madrileño el pasado verano como agente libre, Trent Alexander-Arnold no consigue encontrar su sitio en la capital española, una situación que ha alimentado los rumores sobre un espectacular regreso del jugador al Liverpool. Este giro inesperado en la carrera del inglés de 27 años está captando la atención del mundo del fútbol europeo. Así lo informa Goal.com .

Según talkSPORT, el excentrocampista Andy Townsend ha recomendado a la directiva del Liverpool actuar con rapidez para repatriar a su canterano. En opinión del especialista, las exigencias tácticas del nuevo entrenador de los Reds, Andoni Iraola, y la situación actual podrían convertir este fichaje en la mejor solución para todas las partes.

Townsend sostiene que Alexander-Arnold podría mejorar notablemente el juego por la banda gracias a sus pases creativos y sus incorporaciones ofensivas. También valoró el juego de Jeremie Frimpong, señalando que no alcanza el nivel de Trent en la calidad de sus envíos, precisamente uno de los puntos fuertes del internacional inglés.

Una situación complicada en Madrid

Los cambios en el club español y las decisiones del cuerpo técnico están influyendo seriamente en el futuro del jugador. En particular, la llegada de José Mourinho y su prioridad por una estricta disciplina defensiva han limitado las opciones de Trent de ser titular.

Al parecer, el técnico portugués prefiere utilizar al jugador del Inter Denzel Dumfries como carrilero derecho. El perfil de Dumfries encaja mejor en el rígido sistema táctico de José Mourinho, por lo que el camino de Alexander-Arnold hacia el once titular se complica cada vez más.

Incertidumbre de cara al futuro

La presencia en la plantilla del Real Madrid de jugadores polivalentes como Federico Valverde, junto con la profundidad de las alternativas en el lateral, ha relegado a Trent a un segundo plano. Si tenemos en cuenta que todos los jugadores buscan destacar durante la pretemporada, es natural que el inglés considere otras opciones para disfrutar de minutos de forma regular.

Sin embargo, los especialistas creen que el regreso del jugador a su antiguo club podría ser recibido de distintas maneras por los aficionados. Aun así, la tensión deportiva actual y el aumento de la competencia hacen que este fichaje parezca cada día más probable.