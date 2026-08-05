La foto de Cristiano Ronaldo con sus lujosos coches llamó la atención de todos

Cristiano Ronaldo publicó en las redes sociales nuevas fotos delante de sus lujosos superdeportivos. En las imágenes, el futbolista aparece con camisa blanca y vaqueros; un Ferrari Monza SP2 rojo y un Bugatti Veyron oscuro captaron todas las miradas.

Según los datos disponibles, el garaje privado de Ronaldo alberga cerca de 40 coches. El Bugatti Chentodieci es el modelo más caro de su colección. Solo se fabricaron 10 unidades en todo el mundo y su precio se estima en unos 9 millones de dólares.

La colección también incluye un Bugatti Chiron, un Ferrari Daytona SP3, un LaFerrari, un McLaren Senna, un Lamborghini Aventador y un Rolls-Royce Cullinan.

Según diversas estimaciones, el valor total de los coches del futbolista ronda entre 25 y 40 millones de dólares. Ronaldo no ha revelado la lista completa de sus vehículos.