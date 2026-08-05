Anders Limpar: el Arsenal puede dominar Inglaterra con Mikel Arteta

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Anders Limpar: el Arsenal puede dominar Inglaterra con Mikel Arteta

El excentrocampista del Arsenal, Anders Limpar, señaló al equipo de Mikel Arteta como el gran favorito para la próxima temporada de la Premier League. En su opinión, algunos cambios en la competencia y posibles fichajes de renombre podrían permitir que los «Gunners» dominen tanto el campeonato nacional como la escena internacional durante muchos años. Así lo informa Goal.com en un artículo.

En una entrevista concedida a SveaCasino, Anders Limpar destacó que la salida del fútbol inglés de entrenadores experimentados como Pep Guardiola y Jürgen Klopp supondría una enorme ventaja para el Arsenal. Según el exjugador, la marcha de estos técnicos reduce la principal amenaza competitiva del equipo en su camino para conservar el título.

La carrera por el título y los principales rivales

Según las previsiones de Limpar, la lucha por el título de la próxima temporada volverá a centrarse principalmente en los mismos equipos. Señaló al Manchester City y al Manchester United como los perseguidores más cercanos del Arsenal. Al mismo tiempo, advirtió que el Chelsea, reforzado considerablemente bajo la dirección de Xabi Alonso, también se convertirá en un serio aspirante.

El experto también compartió su opinión sobre los equipos que formarán el top 6 al final de la temporada. Según su pronóstico, Tottenham y Brighton o Liverpool completarán el trío mencionado para cerrar los seis primeros puestos. El Arsenal tendrá que mantener su posición prestando especial atención a cada partido y actuando con inteligencia.

Grandes planes en el mercado de fichajes

Al hablar del refuerzo de la plantilla, Anders Limpar aconsejó a la directiva incorporar a varios futbolistas estrella antes del cierre del mercado de verano. En su opinión, esos movimientos podrían convertir al Arsenal en una fuerza imbatible en Inglaterra y en la Liga de Campeones.

El excentrocampista afirmó que personalmente le gustaría que el club fichara a los siguientes jugadores:

  • Bruno Guimarães
  • Julián Álvarez
  • Vinícius Júnior
  • Christos Tzolis
Limpar destacó que la llegada de jugadores de este nivel permitiría al Arsenal dominar el fútbol europeo no solo esta temporada, sino también durante los próximos tres años. Aunque algunos de los nuevos fichajes no entraran de inmediato en el once titular, una plantilla amplia y de calidad debería ser el principal recurso de Mikel Arteta para lograr grandes resultados.

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