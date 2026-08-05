Se conoce el inesperado destino de Mohamed Salah tras Liverpool

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Se conoce el inesperado destino de Mohamed Salah tras Liverpool

La salida del capitán de la selección egipcia Mohamed Salah del club inglés Liverpool se ha convertido en uno de los traspasos más sonados de los últimos días en el mundo del fútbol. La lucha por este experimentado delantero adquirió una intensidad que fue mucho más allá de una simple competencia entre varios equipos. Según ixbt.com, se llevaron a cabo negociaciones serias entre clubes de España, Arabia Saudí y Turquía sobre el futuro del jugador. La información fue difundida por Goal.com .

Se supo que los servicios de Salah no interesaban únicamente a uno o dos pretendientes, sino también a prestigiosos equipos turcos, clubes adinerados de Arabia Saudí y el Atlético de Madrid español. Cada proyecto tenía sus propias ventajas y dificultades. Finalmente, Trabzonspor superó a todos sus rivales y anunció oficialmente el fichaje de la estrella.

La tensa situación antes del fichaje

En los primeros días posteriores al Mundial, otro club turco, Beşiktaş, era considerado el principal destino del delantero egipcio. Las partes incluso habían acordado el número que llevaría el jugador, el 11, el valor del contrato e incluso el rodaje de las campañas publicitarias del club. La directiva del equipo turco tenía una gran confianza en que el acuerdo se cerraría con éxito.

Sin embargo, en el momento decisivo, las negociaciones se detuvieron inesperadamente. Las discrepancias económicas en las cláusulas del contrato, especialmente algunas condiciones financieras y el papel del agente del jugador, Rami Abbas, provocaron que el acuerdo quedara congelado. Los demás pretendientes, sorprendidos por la situación, intentaron aprovecharla de inmediato.

Los movimientos de los demás pretendientes

Cuando las negociaciones con Beşiktaş llegaron a un punto muerto, los clubes de Arabia Saudí intervinieron rápidamente. Al-Ittihad se presentó como el claro favorito de la carrera. El club de Al-Diriyah y el Atlético de Madrid también se mostraron activos en el mercado de fichajes y presentaron sus ofertas.

Aun así, Trabzonspor dejó atrás todos los pronósticos, supo aprovechar la situación y cruzó primero la línea de meta en la carrera por el fichaje. Tras el anuncio oficial del club turco, surgió la principal pregunta en el mundo del fútbol: ¿tomó Mohamed Salah la decisión correcta al elegir precisamente a este equipo?

Actualmente, periodistas y expertos debaten los aspectos positivos y negativos de este fichaje. Se espera que la llegada de un futbolista del nivel de Salah a la Süper Lig aumente el prestigio del campeonato, pero el tiempo dirá cómo será su trayectoria en el nuevo equipo.

Mohamed SalahFichajeTrabzonsporFútbolSüper Lig
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