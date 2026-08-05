Cannavaro no cobra 4 millones de euros: ¿a quién paga de su propio bolsillo?

El seleccionador de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, volvió a desmentir las informaciones sobre su salario. El técnico italiano afirmó que la cifra de 4 millones de euros anuales no era cierta y reveló un detalle inesperado sobre su cuerpo técnico.

Según Cannavaro, paga con sus propios fondos el trabajo de algunos especialistas de su cuerpo técnico. Rolando Bianchi, encargado de trabajar con los delanteros, se incorporó a la selección sin exigir un salario.

«Mi salario no es de 4 millones de euros»

En una rueda de prensa celebrada el 5 de agosto en la Asociación de Fútbol de Uzbekistán, Cannavaro fue preguntado por la cifra salarial difundida ampliamente por los medios.

En su respuesta, el entrenador rechazó tajantemente la información sobre un salario de 4 millones de euros.

«Mi salario no es de 4 millones de euros. Incluso pago de mi bolsillo el salario de algunos especialistas de mi cuerpo técnico. Mi ayudante, Rolando Bianchi, vino a trabajar completamente gratis», declaró Cannavaro.

El técnico italiano no reveló cuál es la cantidad exacta fijada en su contrato. Por eso, su salario anual oficial sigue sin conocerse.

¿De dónde salió la cifra de 4 millones de euros?

Antes del Mundial, varios medios extranjeros escribieron que Cannavaro cobraba 4 millones de euros anuales como seleccionador de Uzbekistán. El diario español AS lo incluyó entre los entrenadores mejor pagados del Mundial y señaló que solo Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel y Julian Nagelsmann ganaban más.

Sin embargo, la Asociación de Fútbol de Uzbekistán no confirmó esa cifra. Su primer vicepresidente, Ravshan Ermatov, también desmintió anteriormente la información sobre los 4 millones de euros y afirmó que la cantidad real ni siquiera llegaba a «la mitad de la mitad» de esa suma.

La falta de transparencia sobre las condiciones económicas del contrato dio pie a numerosas especulaciones. La nueva declaración de Cannavaro vuelve a poner en duda la cifra de 4 millones de euros.

¿Qué función desempeña Rolando Bianchi en la selección?

El exdelantero italiano Rolando Bianchi se incorporó al cuerpo técnico de la selección de Uzbekistán en mayo de 2026. Su tarea consiste en trabajar específicamente con los delanteros.

Durante su carrera, Bianchi jugó en Atalanta, Reggina, Manchester City, Torino, Bolonia y Mallorca. Su experiencia como goleador en el fútbol italiano fue una de las razones por las que fue contratado para trabajar con Eldor Shomurodov y los demás delanteros de la selección.

Según Cannavaro, Bianchi a Uzbekistán llegó más por la oportunidad de trabajar en un Mundial y aumentar su experiencia como entrenador que por motivos económicos.

¿Qué significa que el entrenador pague los gastos del cuerpo técnico?

Cannavaro afirmó que paga con su propio dinero a algunos de sus ayudantes, pero no precisó quiénes son ni qué cantidades reciben.

Esto podría significar que el entrenador quería incorporar al cuerpo técnico a especialistas de confianza y afines a su método de trabajo, aunque no todos hubieran firmado contratos económicos directamente con la Asociación de Fútbol de Uzbekistán.

Al mismo tiempo, esta declaración demuestra que no deben confundirse los fondos destinados al propio Cannavaro con los asignados a todo el cuerpo técnico. La elevada suma mencionada por los medios podría estar relacionada con los gastos del staff o con el valor total del contrato, y no únicamente con el salario del seleccionador. No obstante, no se ha publicado información oficial que confirme esta posibilidad.

La presión sobre Cannavaro aumentó después del Mundial

Fabio Cannavaro asumió el cargo de seleccionador de Uzbekistán en octubre de 2025. La Asociación de Fútbol de Uzbekistán firmó con él un contrato para preparar la primera Copa del Mundo de la historia del país.

En el Mundial de 2026, Uzbekistán se enfrentó a Colombia, Portugal y la República Democrática del Congo en el grupo K, y perdió los tres partidos. El equipo marcó dos goles y recibió once.

Tras el fracaso del debut, el trabajo del entrenador, la preparación del equipo y el valor del contrato volvieron a estar en el centro del debate. Cannavaro, sin embargo, sigue insistiendo en que el fútbol uzbeko necesita invertir más en el desarrollo a largo plazo, las academias y los jóvenes futbolistas, independientemente de los resultados.

El salario real sigue siendo un misterio

Cannavaro desmintió la información sobre un salario de 4 millones de euros, y Ravshan Ermatov también afirmó que esa cifra estaba muy alejada de la realidad. Sin embargo, las condiciones económicas exactas del contrato entre la Asociación de Fútbol de Uzbekistán y el entrenador no se han hecho públicas.

Por tanto, la única conclusión que puede afirmarse con seguridad es esta: el salario anual de Cannavaro de 4 millones de euros no ha sido confirmado oficialmente y el propio entrenador también lo niega.

A partir de ahora, el debate no girará solo en torno al salario de Cannavaro, sino también a cómo cambiará la selección antes de la Copa Asiática y cómo aprovechará el técnico italiano las lecciones del Mundial. ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!