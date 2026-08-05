Un peligroso tiburón tigre, inesperado para los científicos, aparece en una nueva región

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Un peligroso tiburón tigre, inesperado para los científicos, aparece en una nueva región

La captura de un tiburón tigre, una especie que normalmente no se encuentra frente a las costas de Massachusetts, Estados Unidos, ha llamado la atención de los científicos. Los especialistas señalan que este caso podría ser otra señal de los cambios que están experimentando los ecosistemas marinos debido al calentamiento de las aguas oceánicas y al cambio climático.

El incidente ocurrió frente a la península de Cape Cod. Durante una jornada de pesca nocturna, los hermanos Nate y Nelson Ruett, residentes de Massachusetts, se sorprendieron al descubrir que el animal atrapado en el anzuelo era un tiburón tigre. Según Nate Ruett, reconoció de inmediato la especie al ver las características rayas transversales de su cuerpo. Después, devolvieron al mar al joven tiburón, que medía aproximadamente 1,5 metros.

Según los especialistas, los tiburones tigre suelen habitar el mar Caribe y otras regiones tropicales. Pueden superar los 4,5 metros de longitud y alcanzar un peso de hasta 635 kilogramos. Esta especie es considerada uno de los tiburones más depredadores del mar, y los ejemplares adultos también pueden ser peligrosos para los seres humanos. Sin embargo, los ataques no provocados son muy poco frecuentes.

Un hombre sostiene un pequeño tiburón tigre en aguas poco profundas durante la noche.

Según John Chis'holm, investigador del Acuario de Nueva Inglaterra en Boston, en los últimos años se han observado cada vez más tiburones tigre jóvenes en las regiones del norte. El científico atribuye este fenómeno al calentamiento de las aguas del océano Atlántico y afirma que la zona podría convertirse en el futuro en un área de reproducción para estos animales.

Los especialistas señalan que, debido al cambio climático, no solo los tiburones tigre, sino también otros animales marinos como los grandes tiburones blancos y las lubinas negras, se están desplazando cada vez más hacia el norte. Los científicos destacan que este proceso es uno de los cambios importantes que están ocurriendo en los ecosistemas marinos.

MassachusettsCape CodBostonAcuario de Nueva Inglaterra
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Aziza Shukhratova
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