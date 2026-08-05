La NASA prolonga un año la misión de la sonda espacial Voyager 2

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La NASA prolonga un año la misión de la sonda espacial Voyager 2

Los especialistas de la NASA realizaron con éxito una compleja operación en el sistema energético de la sonda espacial Voyager 2, que explora las regiones más lejanas del espacio, y lograron prolongar un año más su programa científico. Según informa ixbt.com, esta operación, denominada «Big Bang», permitió extender la vida útil de los tres instrumentos científicos restantes sin apagarlos. Al respecto, Ixbt.com informa .

Los ingenieros del Jet Propulsion Laboratory (JPL) revisaron la distribución de energía, apagaron algunos sistemas secundarios que consumían mucha potencia y adoptaron soluciones alternativas de bajo consumo. Durante este complejo proceso, la prioridad fue mantener los equipos a una temperatura suficiente, ya que Voyager 2 se desplaza actualmente por el espacio interestelar, extremadamente frío.

Potencia del plutonio y disminución natural

Según se informa, las dos sondas espaciales de la serie Voyager obtienen su energía eléctrica de generadores termoeléctricos de radioisótopos. Estos dispositivos convierten en electricidad el calor liberado por la desintegración del plutonio. Sin embargo, debido a la disminución natural del material radiactivo, la potencia de los generadores se reduce aproximadamente 4 vatios cada año.

Tras casi 50 años de viaje espacial, las reservas de energía de las sondas han disminuido drásticamente. Por ello, el equipo de ingenieros se ve obligado a apagar gradualmente los sistemas secundarios para conservar la misión científica durante el mayor tiempo posible.

Planes futuros y limitaciones anteriores

El problema de la escasez de energía ya había comenzado a tener efectos concretos. En particular, desde 2024 se habían apagado dos instrumentos científicos de cada sonda debido a la falta de potencia. Sin la modernización actual, la NASA se habría visto obligada a detener otro instrumento importante de Voyager 2 antes de finales de 2026.

El éxito conseguido ahora es importante no solo para Voyager 2, sino también para toda la historia espacial de la humanidad. Los especialistas planean realizar una operación similar en los próximos meses en Voyager 1, situada aún más lejos de la Tierra.

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Abror Shuhratov
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