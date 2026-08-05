El Inter rechazó una oferta de 40 millones de euros

El Inter de Milán rechazó categóricamente la enorme oferta de 40 millones de euros enviada por el Brentford, club de la Premier League inglesa, por el joven talento Aleksandar Stanković. La decisión se considera un paso importante en los planes a largo plazo del club y en su objetivo de mantener la estabilidad de la plantilla. El centrocampista, hijo de la leyenda del club Dejan Stanković, ya se ha convertido en una de las figuras centrales de los nuevos esquemas tácticos del equipo. Goal.com informa .

Según la información publicada por La Gazzetta dello Sport, tanto la directiva como el propio jugador y su familia respondieron unánimemente «no» al traspaso. Tras brillar la pasada temporada con el Club Brugge, conquistar el título de la Jupiler Pro League y ser elegido mejor joven de la temporada, la joven estrella serbia prefirió quedarse en Milán. Esto demuestra la gran confianza del gigante italiano en sus jugadores formados en el club.

Una pieza clave en los planes tácticos de Cristian Chivu

La principal razón del rechazo del traspaso estaría relacionada con las ideas tácticas del entrenador Cristian Chivu. El técnico rumano está probando a Stanković durante la pretemporada como una pieza importante de un centro del campo de cinco jugadores. El joven futbolista se está preparando para ser el principal suplente de Hakan Çalhanoğlu. En temporadas anteriores, probar a jugadores experimentados como Piotr Zieliński, Henrikh Mkhitaryan y Nicolò Barella como organizadores retrasados no dio los resultados esperados, por lo que el cuerpo técnico confía ahora en Stanković.

Aleksandar encaja perfectamente en esta posición gracias a su seguridad técnica y disciplina táctica. Según el cuerpo técnico, la confianza depositada en el jugador es total e incondicional. Al retenerlo en el equipo, Chivu se ha asegurado una auténtica póliza de seguro táctico para una larga temporada con varios frentes abiertos.

Otros movimientos del mercado y problemas contractuales

Sin embargo, esta decisión también ha influido en otros asuntos del mercado de fichajes. El Inter sigue interesado en Curtis Jones, jugador del Liverpool. Cristian Chivu valora mucho la energía y la polivalencia del centrocampista inglés. No obstante, el gran número de futbolistas en el centro del campo complica actualmente este traspaso.

Ante los problemas en la zona central, la directiva del club está centrando su atención en reforzar la defensa con un jugador experimentado. Los nerazzurri trabajan activamente en el fichaje del defensa del Tottenham Cristian Romero. Se había informado de que el presidente Giuseppe Marotta y el director deportivo Piero Ausilio habían alcanzado un acuerdo con el club londinense sobre el importe del traspaso.

Aun así, las negociaciones se han detenido temporalmente debido a las exigencias del contrato personal. El futbolista argentino reclama un salario de alrededor de 7 millones de euros por temporada. Teniendo en cuenta que Benjamin Pavard cobra actualmente 5 millones de euros, la directiva del Inter actúa con cautela para no disparar la escala salarial y preservar la estabilidad financiera del club.