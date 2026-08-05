Nuevas funciones para organizar mejor los chats grupales de WhatsApp

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Nuevas funciones para organizar mejor los chats grupales de WhatsApp

Se presentó una importante actualización del popular mensajero WhatsApp, que facilita considerablemente la organización de las conversaciones en chats grupales grandes y la toma de decisiones colectivas. Según ixbt.com, las nuevas herramientas abarcan las encuestas, el sistema de notificaciones y la gestión de grupos, con el objetivo de reducir el desorden al que se enfrentan los usuarios. Sobre ello, Ixbt.com informa .

Cambios en las votaciones y las encuestas

Ahora los usuarios pueden establecer una fecha de finalización al crear una encuesta. Cuando termina el plazo indicado, la votación se cierra automáticamente y las nuevas respuestas ya no afectan al resultado final. Además, los creadores pueden editar el texto de la encuesta durante los 15 minutos posteriores a su publicación.

También se ha dado un paso importante en materia de privacidad. En la configuración de las encuestas ya está disponible una función especial de votación anónima. Esta oculta por completo a los demás participantes qué opción ha elegido cada votante.

Notificaciones y gestión de grupos

El mecanismo de notificaciones también se ha renovado. Con la nueva mención @all, es posible enviar una notificación a todos los participantes del grupo, incluso a quienes hayan desactivado las notificaciones de ese chat. Si estos mensajes resultan molestos, siguen pudiendo gestionarse desde la configuración de la aplicación.

Además, la aplicación ha simplificado la creación de nuevos grupos a partir de grupos existentes. Ahora es posible crear un chat independiente con los participantes seleccionados con solo pulsar un botón, en lugar de crear un grupo desde cero.

Según los desarrolladores, estos cambios ayudarán a mantener conversaciones más ordenadas en los grupos grandes y reducirán los malentendidos al debatir asuntos comunes.

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Abror Shuhratov
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