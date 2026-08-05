Viktor Osimhen fue ofrecido al Atlético de Madrid

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Viktor Osimhen fue ofrecido al Atlético de Madrid

El delantero del Galatasaray Viktor Osimhen fue ofrecido al Atlético de Madrid a través de intermediarios, pero el club español rechazó el traspaso. Según Club Uria, el valor del fichaje del nigeriano se estima en unos 75 millones de euros. Al respecto, Goal.com informa .

El delantero de 27 años estaba dispuesto incluso a reducir su salario para jugar bajo las órdenes de Diego Simeone. A pesar de los altos ingresos que obtiene en Turquía, donde los residentes extranjeros disfrutan de ventajas fiscales, mostró claramente su deseo. El contrato actual del futbolista con el club de Estambul se extiende hasta 2029.

Los motivos del rechazo del club madrileño

La directiva del Atlético indicó que no cuenta con fondos suficientes para realizar este importante fichaje. Además, Julián Álvarez es la figura principal en la línea ofensiva del equipo, y el club no tiene previsto vender al futbolista argentino.

En enero, después de un partido de la Champions League, Osimhen elogió a Diego Simeone y a su equipo: «Soy fan de él, es un equipo agresivo con un estilo único», destacó al hablar de su compatriota.

El interés de otros clubes europeos

Según Goal.com, los representantes del delantero lo ofrecieron no solo al Atlético, sino también al Barcelona, Arsenal y Tottenham. El Tottenham habría ofrecido más de 55 millones de euros, una cifra muy inferior a la exigida por el Galatasaray.

Los agentes de Viktor Osimhen continúan negociando con otros clubes interesados. El destino del delantero, que brilla en la liga turca, se conocerá en los próximos días, de cara al mercado de fichajes de verano.

Viktor OsimhenAtlético De MadridGalatasarayFichajesChampions League
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