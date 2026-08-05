Científicos proponen reducir a la mitad la población mundial

Según un estudio publicado en la revista Sustainable Development , Naked Science informó.

Según los autores del estudio, una reducción natural de la población disminuiría la presión sobre los recursos terrestres, los alimentos, el agua y la energía. También podría contribuir a reducir la contaminación ambiental, los factores que influyen en el cambio climático y la pobreza en las regiones con altas tasas de natalidad. Los científicos creen que esto ayudaría además a reducir los conflictos por los recursos y la migración forzada. En las zonas densamente pobladas, la calidad de vida podría mejorar.

Los autores destacaron que no es necesario aplicar medidas obligatorias o basadas en la violencia para reducir la población. En su lugar, señalaron que ampliar las oportunidades de educación, atención médica y desarrollo social en las regiones pobres con altas tasas de natalidad sería la solución más eficaz. Garantizar el acceso de las niñas a una educación de calidad fue identificado como uno de los factores principales.

Según los investigadores, la tasa de natalidad se estabiliza de forma natural en las sociedades donde las mujeres pueden tomar decisiones independientes sobre su educación, su trabajo y la maternidad. Como ejemplos, citaron las experiencias de Irán, Corea del Sur y Costa Rica. En esos países, el número medio de hijos por mujer se redujo casi a la mitad en un periodo de 10 a 20 años.

El estudio señala que, en los últimos 25 años, la tasa global de fecundidad ha descendido de 2,75 a 2,25 hijos por mujer. Los científicos afirman que, si esta tendencia continúa durante otros 25 años, el promedio mundial podría bajar hasta 1,75 hijos por mujer.

Sin embargo, también hay especialistas que no apoyan esta idea. En su opinión, el principal problema al que se enfrenta la humanidad no es el número de habitantes, sino la distribución desigual de los recursos y su uso ineficiente. No obstante, los autores del estudio subrayan que, para lograr un desarrollo sostenible, es importante no solo ralentizar el crecimiento demográfico, sino también reducir el impacto de cada persona sobre el medio ambiente.

A modo de información, al 15 de enero de 2026, la población de Uzbekistán superaba los 39 millones 47 mil habitantes. De ellos, 19,76 millones eran hombres y 19,3 millones, mujeres. Además, 21,3 millones de personas vivían en ciudades y 17,8 millones en zonas rurales.