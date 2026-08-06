El Chelsea debe reforzar su portería en el mercado de verano

El Chelsea inglés debe fichar urgentemente a un nuevo portero fiable durante el mercado de verano. El rendimiento irregular de su actual guardameta, Robert Sánchez, y sus graves errores están provocando las críticas de expertos y aficionados. La información fue publicada por Goal.com .

Según Shay Given, el principal problema actual del Chelsea y del Newcastle United es encontrar un portero fiable. En una entrevista concedida a BOYLE Sports, el exfutbolista propuso el fichaje de Caoimhín Kelleher, que actualmente defiende la portería del Brentford, aunque se formó en el Liverpool. En su opinión, este guardameta irlandés podría ser un refuerzo capaz de mejorar notablemente el nivel de juego de ambos clubes.

El rendimiento irregular y los errores de Sánchez

Aunque las capacidades de Robert Sánchez son muy valoradas, sus bajones de rendimiento y sus graves errores están afectando negativamente a los resultados del equipo. Shay Given criticó duramente algunas decisiones irreflexivas del portero español. Según él, Sánchez realiza paradas increíbles y salva a su equipo, pero a menudo asume riesgos innecesarios fuera del área.

El exguardameta continuó explicando que la temporada pasada defendió a Sánchez en numerosas ocasiones, pero que la repetición de sus errores estaba agotando su paciencia. Estas situaciones, que provocan penaltis o faltas graves, impiden que la defensa del Chelsea juegue con confianza. Por ello, la directiva del club debe analizar seriamente esta posición durante el mercado de verano.

La situación en torno al fichaje de Kelleher

El futuro de Caoimhín Kelleher depende principalmente de las decisiones de su antiguo club, el Liverpool, y de su portero titular, Alisson. Dado que la posición de Alisson en Anfield es sólida, parece más lógico que Kelleher elija otro equipo para disfrutar de minutos de juego regulares. Si el Liverpool no activa su cláusula de regreso, el Chelsea o el Newcastle United podrían aprovechar la oportunidad.

Según Shay Given, el Chelsea ha gastado mucho dinero en los últimos años para reforzar su portería, pero todavía no ha alcanzado una estabilidad total. Por eso, el club debe resolver de forma positiva el fichaje de un portero de calidad durante el mercado de verano si quiere seguir siendo competitivo la próxima temporada.