Una Olimpiada sin Carlsen: ¿qué otras estrellas faltarán en Samarcanda?

La Olimpiada de ajedrez que se celebrará en Samarcanda podría disputarse sin Magnus Carlsen, número uno del mundo. Aryan Tari y Jon Ludvig Hammer, incluidos en la primera lista primaveral de Noruega, tampoco participarían.

La baja simultánea de tres grandes maestros noruegos afecta seriamente a las opciones de medalla del país. Además de Carlsen, varias otras figuras del ajedrez tampoco acudirán a la Olimpiada de Samarcanda.

Sin Carlsen, Noruega se convierte en un equipo completamente distinto

Magnus Carlsen no es solo el número uno del ajedrez noruego. Es la principal fuerza del primer tablero, el líder que ejerce presión psicológica sobre sus rivales y el jugador que atrae la atención mundial hacia la selección.

Desde 2004, Carlsen ha defendido los colores de Noruega en ocho Olimpiadas de ajedrez. Sin embargo, incluso con el mejor jugador del mundo en sus filas, los noruegos todavía no han conseguido una medalla por equipos en la Olimpiada.

La ausencia de Aryan Tari y Jon Ludvig Hammer también reduce las opciones del equipo en los tableros intermedios. En una Olimpiada, una sola superestrella no basta, pero perder a tres líderes al mismo tiempo cambia por completo el equilibrio de la plantilla.

Según los nuevos cálculos preliminares, Noruega habría caído al puesto 21. Sin embargo, esta cifra aún no puede considerarse su número de salida definitivo: la FIDE publicará previsiblemente la clasificación oficial después de que termine el proceso de inscripción.

También hay informaciones contradictorias sobre la selección de Noruega

Las fuentes abiertas ofrecen datos que no coinciden completamente sobre la participación de Carlsen. En el análisis de las plantillas publicado el 13 de julio, aparecía como líder de la selección noruega. No obstante, una actualización posterior señaló que el quinteto oficial de la federación aún no había sido confirmado por completo.

Por ello, las últimas noticias sobre las ausencias de Carlsen, Tari y Hammer representan un cambio importante. La situación solo quedará clara cuando la Federación Noruega de Ajedrez o la FIDE publiquen la lista oficial.

Si Carlsen finalmente no viaja a Samarcanda, será su primera ausencia en una Olimpiada desde 2018. Noruega ya compitió sin él en la edición de 2018.

Firouzja y Nakamura tampoco aparecen en la lista

La Olimpiada no se quedará únicamente sin Carlsen. Alireza Firouzja no ha sido incluido en el equipo de Francia. El quinteto francés del abierto estará formado por Maxime Vachier-Lagrave, Étienne Bacrot, Maxime Lagarde, Jules Moussard y Marc’Andria Maurizzi. Firouzja no jugaría así para Francia en una quinta Olimpiada consecutiva.

Hikaru Nakamura tampoco está en la selección de Estados Unidos. Fabiano Caruana, Wesley So y Levon Aronian estarán acompañados por los debutantes Hans Niemann y Awonder Liang. Leinier Dominguez tampoco fue incluido, pese a tener un Elo superior al de algunos ajedrecistas seleccionados.

El experimentado inglés David Howell tampoco jugará en Samarcanda. Su lugar lo ocupará Daniel Fernandez. La lista también incluye a Nikita Vitiugov, Michael Adams, Gawain Jones y Luke McShane.

En Azerbaiyán, Teimour Radjabov participará como capitán del equipo y no como jugador. La formación principal estará integrada por Shakhriyar Mamedyarov, Aydin Suleymanli, Mammad Muradli, Rauf Mamedov y Eltaj Safarli.

¿Por qué es tan importante la ausencia de una sola estrella?

La Olimpiada de ajedrez es una competición por equipos, no individual. En cada encuentro, cuatro jugadores se sientan ante el tablero y otro gran maestro permanece como suplente. El torneo se disputa a 11 rondas bajo el sistema suizo.

En este formato, la estrella del primer tablero puede aportar un punto decisivo, pero para ganar una medalla se necesitan resultados sólidos en los cuatro tableros. Contar con buenos suplentes también es determinante: durante el torneo se realizan cambios por cansancio, problemas de salud o razones tácticas.

Sin Carlsen, Tari y Hammer, la mayor responsabilidad de Noruega podría recaer en Johan-Sebastian Christiansen, Frode Urkedal y los ajedrecistas que les siguen en el ranking. Son grandes maestros fuertes, pero podrían encontrarse en desventaja de Elo en cada tablero frente a las principales selecciones del mundo.

¿Las bajas aumentan las opciones de Uzbekistán?

La ausencia de grandes estrellas no rebaja el nivel del torneo, aunque sí puede alterar el equilibrio de fuerzas. La India, vigente campeona, llegará a Samarcanda con un potente equipo formado por Gukesh, Arjun Erigaisi, Praggnanandhaa, Vidit Gujrathi y Nihal Sarin.

El anfitrión, Uzbekistán, también será uno de los principales aspirantes. El primer equipo contará con Nodirbek Abdusattorov, Javokhir Sindarov, Nodirbek Yakubboev, Shamsiddin Vokhidov y Mukhiddin Madaminov. La mayor parte de esta formación conquistó el histórico oro en Chennai 2022.

La ausencia de nombres como Carlsen, Nakamura y Firouzja no hará que el camino de Uzbekistán sea completamente fácil. Estados Unidos, India, China, Alemania y Azerbaiyán cuentan con varios grandes maestros de alto ranking, no solo con uno.

Sin embargo, jugar ante su público, contar con una plantilla joven y compenetrada, y tener la experiencia de la anterior Olimpiada pueden ser ventajas importantes para el anfitrión.

Samarcanda se prepara para una Olimpiada histórica

La 46.ª Olimpiada Mundial de Ajedrez se celebrará en Samarcanda del 15 al 27 de septiembre de 2026. Las competiciones abierta y femenina se organizarán simultáneamente. La FIDE espera que Samarcanda supere el récord de Budapest, que reunió a 193 equipos abiertos y 181 femeninos.

La ausencia de Carlsen y de otras estrellas supone una pérdida importante para los aficionados. Pero el principal atractivo de la Olimpiada no reside solo en los grandes nombres: casi todos los países del mundo compiten en una misma sala bajo su bandera nacional.

En Samarcanda se responderá a una de las grandes preguntas: ¿descenderán las selecciones privadas de sus estrellas o nuevos nombres se convertirán en héroes inesperados?

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