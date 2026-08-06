El Manchester United introduce una nueva cláusula contractual para garantizar su estabilidad financiera

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El Manchester United introduce una nueva cláusula contractual para garantizar su estabilidad financiera

Manchester United ha introducido cambios importantes en las negociaciones contractuales con el objetivo de modificar un modelo financiero que no ha dado resultados durante la última década y controlar la masa salarial. Según The Telegraph, los «Diablos Rojos» abandonan el antiguo sistema que garantizaba automáticamente a los jugadores un enorme aumento salarial por clasificarse para la Liga de Campeones. Este nuevo enfoque permitirá al club evitar gastos excesivos en el futuro y restablecer el equilibrio financiero de su plantilla. Goal.com informa .

Según la información disponible, la dirección de Ineos introdujo, a finales de 2023, normas radicalmente diferentes para los nuevos fichajes y los jugadores que renovaran sus contratos. Anteriormente, la directiva de Old Trafford aumentaba un 25 % los salarios de todos los miembros del equipo cuando, al final de la temporada, se conseguía una plaza en una prestigiosa competición europea. Como consecuencia, incluso los futbolistas suplentes o aquellos que no jugaban habitualmente como titulares recibían enormes remuneraciones sin realizar ningún esfuerzo adicional, y venderlos se convertía en una tarea complicada para el club.

Las principales condiciones del nuevo contrato

Según The Sun, la nueva política establece que la prima del 25 % por clasificarse para la Liga de Campeones ya no estará garantizada para todos. En su lugar, el jugador deberá disputar al menos el 60 % de los partidos oficiales de la temporada y acumular suficientes minutos. Solo los futbolistas que hayan contribuido de forma significativa al éxito del equipo podrán recibir esta recompensa económica. Esto evitará el despilfarro injustificado de los recursos del club.

La necesidad de estos cambios quedó especialmente clara en el caso de Marcus Rashford. El delantero inglés sigue siendo uno de los jugadores mejor pagados del club, pero su actual contrato de cinco años se firmó en julio de 2023, poco antes de que las nuevas restricciones entraran oficialmente en vigor. Aunque pasó la temporada pasada cedido en el Barcelona y no contribuyó al regreso del Manchester United a la Liga de Campeones, se espera que Rashford reciba este verano una prima de 4 millones de libras esterlinas debido a la antigua cláusula de su contrato. Precisamente para evitar que se repitan situaciones como esta se estableció el límite del 60 %.

Los primeros resultados del nuevo sistema

Según GOAL.com, los efectos positivos del nuevo sistema ya empiezan a notarse en jugadores como Joshua Zirkzee y Manuel Ugarte. Como Zirkzee no alcanzó el tiempo de juego exigido la temporada pasada, su salario se mantuvo sin cambios, lo que ayudó al club a gestionar su presupuesto salarial. Manuel Ugarte también quedó fuera de esta condición por no disputar suficientes minutos. Su carga financiera se redujo ligeramente debido a una grave lesión de rodilla: la FIFA está cubriendo su salario de 120 000 libras esterlinas semanales tras lesionarse durante la fase de clasificación para el Mundial.

Manchester UnitedMarcus RashfordJoshua ZirkzeeManuel UgartePremier League
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