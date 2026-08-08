Juiced presenta la bicicleta eléctrica de ruedas anchas Scrambler Hardtail

La empresa estadounidense Juiced ha presentado oficialmente dos versiones con doble batería de su nueva bicicleta eléctrica de ruedas anchas Scrambler Hardtail. Según Ixbt.com, este vehículo cuenta con casi 2 kW·soat de energía y un motor muy potente, por lo que está pensado tanto para los desplazamientos urbanos como para los viajes de larga distancia. Al respecto, Ixbt.com informa .

El nuevo modelo presentado está equipado con dos baterías. Su energía total alcanza 1996 W·soat a 52 V, mientras que su capacidad combinada es de 38,2 A·soat. Según el fabricante, esta reserva de energía permite recorrer hasta 200 kilómetros con una sola carga.

Características técnicas y sistema de suspensión

La propulsión de la bicicleta corre a cargo de un motor eléctrico instalado en la rueda motriz trasera. Su potencia nominal es de 750 W, aunque alcanza 1764 W de potencia máxima, equivalentes a 2,4 caballos, con un par de 90 N·m. Estas elevadas cifras garantizan un funcionamiento dinámico y fiable.

El Scrambler Hardtail incorpora neumáticos anchos, frenos de disco hidráulicos y suspensión delantera. Además, el manillar integra una pantalla especial que muestra la velocidad, el nivel de carga de las baterías y la autonomía restante. Curiosamente, el modelo incluye un modo parental que permite limitar la velocidad máxima mediante un código PIN.

Precio y disponibilidad

Esta versión se diferencia del modelo Scrambler Full Suspension presentado anteriormente por la ausencia de amortiguador trasero. La simplificación del diseño ha permitido reducir el precio, aunque puede disminuir ligeramente la comodidad en caminos irregulares. Aun así, conserva el asiento largo y la silueta inspirada en una motocicleta, característicos de la familia Scrambler.

La nueva Scrambler Hardtail con doble batería se ofrece en tres colores: negro, marrón y naranja. Su precio recomendado es de 2244 dólares, aunque durante el lanzamiento se aplica un descuento de 245 dólares. Actualmente, esta bicicleta eléctrica de ruedas anchas está disponible en el sitio web oficial del fabricante.