El PSG trabaja en el fichaje del portero del Parma Zion Suzuki

El campeón de Francia, el Paris Saint-Germain, ha iniciado gestiones para fichar al portero del Parma, Zion Suzuki, con el objetivo de reforzar su línea defensiva. Según Le Parisien, el club parisino estaría dispuesto a invertir hasta 40 millones de euros por el traspaso del futbolista japonés de 23 años. Goal.com informa de que el PSG está interesado.

La directiva del Paris Saint-Germain, en particular el asesor deportivo Luis Campos y el entrenador Luis Enrique, valora muy positivamente el potencial del joven guardameta. El portero asiático ha llamado la atención del club parisino por su experiencia en la Serie A y su enorme margen de crecimiento. El PSG busca sentar las bases del futuro con este fichaje.

Plan de fichaje y cesión

Según Le Parisien, incluso si Zion Suzuki es fichado, podría no incorporarse de inmediato al primer equipo del club parisino. La directiva del PSG estudia seriamente la posibilidad de ceder al jugador a otro equipo para que gane experiencia y disfrute de una continuidad regular.

Según la prensa italiana, la Juventus de Turín también está estudiando la posibilidad de incorporar al guardameta en calidad de cedido. Aunque el club turinés ha renunciado a competir con el PSG en la carrera por el fichaje, sigue interesado en contar temporalmente con el futbolista.

La competencia entre los porteros en París

Actualmente, Matvey Safonov y Lucas Chevalier mantienen una intensa competencia en la capital francesa. Bajo las órdenes de Luis Enrique, ninguno de los dos guardametas tiene plenamente asegurado su puesto en el once titular, lo que aumenta aún más la rivalidad en la portería.

Pese a haber perdido su puesto la temporada pasada, Chevalier tiene la intención de quedarse en París y luchar por la titularidad. Durante los partidos de pretemporada, el cuerpo técnico está dando oportunidades a ambos porteros y la jerarquía en la portería todavía se está redefiniendo.