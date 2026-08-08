Cristian Chivu: el Inter sigue siendo el principal favorito del campeonato italiano

El entrenador del Inter, Cristian Chivu, lanzó una seria advertencia a sus rivales antes de la nueva temporada, destacando que su equipo está preparado para defender el título y que se ha convertido en el principal objetivo de todos en el campeonato. Según Goal.com, los nerazzurri conquistaron la temporada pasada el 21.º Scudetto de su historia sin dejar opciones a sus competidores. Sobre este asunto, Goal.com informa de que

la temporada pasada los nerazzurri se proclamaron campeones con nada menos que 11 puntos de ventaja sobre el Napoli, que terminó segundo. Gracias a este éxito, Cristian Chivu se convirtió en el quinto entrenador de la historia del club en conquistar el campeonato nacional en su primera temporada en San Siro.

El refuerzo de los rivales y el mercado de fichajes

Sin embargo, el técnico entiende perfectamente que la próxima temporada no será fácil. Principales rivales como Napoli, Milan, Como y Juventus lograron reforzar considerablemente sus plantillas antes del nuevo curso. Esto demuestra que la lucha por el título será aún más intensa.

En una entrevista concedida a los medios oficiales del club, Chivu habló sobre los principales rivales de esta temporada: « Todavía no los he identificado por completo. Son, como siempre, los equipos habituales que quieren luchar contra el vigente campeón de Italia. Nosotros somos el equipo principal al que hay que vencer », reconoció el entrenador.

La preparación para la nueva temporada

Por su parte, el Inter también se mostró activo en el mercado de fichajes con el objetivo de mejorar aún más su plantilla. En particular, John Stones y Aleksandar Stanković se incorporaron al equipo. Durante las concentraciones de pretemporada, el cuerpo técnico se centró principalmente en integrar a los nuevos jugadores y equiparar el estado físico de toda la plantilla.

Según Chivu, el aspecto más positivo del proceso de preparación es que los problemas físicos y las lesiones son muy poco frecuentes en el equipo. También señaló que aún quedan varias semanas para llevar al conjunto a su mejor estado de forma antes del primer partido oficial de liga.

« Por ahora, lo más importante es que el equipo prácticamente no tiene problemas físicos. En este momento, es el aspecto más alentador y estamos satisfechos con ello », concluyó el entrenador del Inter.