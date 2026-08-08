La Unión Europea comienza a crear su propio sistema Starlink

La Comisión Europea ha aprobado oficialmente la arquitectura final del sistema europeo seguro de comunicaciones por satélite, denominado IRIS². El proyecto es considerado por muchos como la respuesta europea a Starlink y está pasando de la fase de diseño a la implementación práctica. Así lo informa .

Según ixbt.com, los próximos pasos incluyen poner en marcha la producción de satélites, construir la infraestructura terrestre y preparar cuidadosamente los lanzamientos espaciales. El lanzamiento de los primeros dispositivos a la órbita está previsto para 2029.

Más capacidades y una nueva arquitectura

La configuración final del proyecto resultó ser mucho más grande de lo previsto inicialmente. Los especialistas decidieron añadir otros 66 satélites a la constelación, por lo que el sistema IRIS² contará con un total de 348 dispositivos.

Según la evaluación de la Agencia Espacial Europea (ESA), esta ampliación a gran escala aumentará considerablemente el potencial del sistema en materia de defensa, seguridad y respuesta rápida ante emergencias. Está previsto que los primeros servicios comiencen a ofrecerse durante la propia expansión de la red, sin esperar a que toda la constelación esté completamente desplegada.

Organismos públicos y seguridad estratégica

Cabe destacar que el sistema IRIS² no es una copia directa del Starlink convencional. Se está construyendo principalmente para satisfacer las necesidades de las instituciones públicas de los Estados miembros de la Unión Europea.

La nueva red deberá garantizar comunicaciones altamente protegidas para misiones críticas, situaciones de emergencia, operaciones humanitarias, seguridad y control fronterizo. Uno de los principales objetivos del proyecto es reducir drásticamente la dependencia europea de operadores comerciales extranjeros de satélites en sectores estratégicos.

Futuras perspectivas comerciales

La Comisión Europea ha finalizado con éxito todos los acuerdos necesarios con los fabricantes europeos y la ESA. En particular, se han aprobado por completo el precio de los satélites y el volumen de las inversiones de los inversores privados.

Con el tiempo, las empresas privadas y los usuarios comunes también podrán utilizar esta infraestructura. Está previsto que el internet comercial por satélite se use primero en zonas remotas donde las redes terrestres de comunicación no existen o funcionan de forma inestable.