Arsenal se plantea seriamente el fichaje de Kenan Yildiz

·56·Deportes
Arsenal se plantea seriamente el fichaje de Kenan Yildiz

El Arsenal, uno de los líderes de la Premier League inglesa, ha comenzado a trabajar activamente en el mercado de fichajes con el objetivo de reforzar su ataque. Según informaciones llegadas a Londres, la directiva del club se ha fijado en el talentoso centrocampista Kenan Yildiz, que milita en la Juventus. Esta medida forma parte del plan del club para llevar su línea ofensiva a un nuevo nivel. Goal.com informa .

Según la información publicada por La Stampa, los Gunners habían convertido inicialmente en su principal objetivo el fichaje de la estrella del Real Madrid Vinicius Junior. Sin embargo, el sueño de ese traspaso se desvaneció después de que el delantero brasileño firmara un nuevo contrato de varios años con el club blanco. Tras ello, el club londinense dirigió de inmediato su atención hacia otra alternativa.

El talento de Turquía, en el punto de mira del club londinense

Nacido en 2005, el joven internacional turco Kenan Yildiz se ha ganado rápidamente un gran reconocimiento en el fútbol europeo. Actualmente luce el dorsal 10 en la Juventus y se ha convertido en uno de los líderes del equipo gracias a su polivalencia. Sobre todo, sus actuaciones convincentes en el panorama internacional y con la selección de Turquía han atraído la atención de los grandes clubes europeos.

El Arsenal buscaba precisamente un futbolista tan dinámico y técnico para reforzar su línea ofensiva. Por ello, Yildiz ocupa uno de los primeros puestos en la lista de fichajes del club inglés. El cuerpo técnico valora muy positivamente el potencial del joven talento y confía en que se adapte rápidamente a la Premier League.

La firme postura de los turineses

Sin embargo, la Juventus, gigante del fútbol italiano, no tiene intención de dejar marchar fácilmente a su joven estrella. Consciente de que Yildiz representa el futuro del club, la directiva turinesa está preparada para rechazar cualquier oferta por el jugador. Según la prensa, la directiva de la Vecchia Signora solo aceptaría sentarse a negociar bajo una condición.

Según las fuentes, el club que quiera fichar a Kenan Yildiz deberá presentar una oferta oficial muy superior a los 100 millones de euros. Una suma tan elevada demuestra hasta qué punto es firme la postura de la Juventus y que el futbolista no será vendido en condiciones normales.

Por ahora, el interés del Arsenal aún no se ha transformado en una oferta oficial. No obstante, se espera que la situación del mercado de fichajes se aclare en los próximos días y que se conozca cómo responderán los londinenses a las exigencias de la Juventus. Si el acuerdo se concreta, se convertirá sin duda en uno de los fichajes más sonados de la temporada actual.

ArsenalJuventusKenan YildizFichajePremier League
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Tottenham se acerca a un acuerdo con el Manchester City por el fichaje de SavinhoTottenham se acerca a un acuerdo con el Manchester City por el fichaje de SavinhoHoy, 17:35Chicharito sobre Harry Kane: «Es como una mezcla de Rooney y Gascoigne»Chicharito sobre Harry Kane: «Es como una mezcla de Rooney y Gascoigne»Hoy, 17:12Duelo en la familia Messi: fallece Jorge Messi, padre de LionelDuelo en la familia Messi: fallece Jorge Messi, padre de LionelHoy, 16:59Otro gran fichaje del Arsenal: ¡Bruno Guimarães se une a los Gunners!Otro gran fichaje del Arsenal: ¡Bruno Guimarães se une a los Gunners!Hoy, 16:55Arsenal ficha al centrocampista brasileño Bruno GuimarãesArsenal ficha al centrocampista brasileño Bruno GuimarãesHoy, 16:32Cristian Chivu: el Inter sigue siendo el principal favorito del campeonato italianoCristian Chivu: el Inter sigue siendo el principal favorito del campeonato italianoHoy, 15:55
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)