Arsenal se plantea seriamente el fichaje de Kenan Yildiz

El Arsenal, uno de los líderes de la Premier League inglesa, ha comenzado a trabajar activamente en el mercado de fichajes con el objetivo de reforzar su ataque. Según informaciones llegadas a Londres, la directiva del club se ha fijado en el talentoso centrocampista Kenan Yildiz, que milita en la Juventus. Esta medida forma parte del plan del club para llevar su línea ofensiva a un nuevo nivel. Goal.com informa .

Según la información publicada por La Stampa, los Gunners habían convertido inicialmente en su principal objetivo el fichaje de la estrella del Real Madrid Vinicius Junior. Sin embargo, el sueño de ese traspaso se desvaneció después de que el delantero brasileño firmara un nuevo contrato de varios años con el club blanco. Tras ello, el club londinense dirigió de inmediato su atención hacia otra alternativa.

El talento de Turquía, en el punto de mira del club londinense

Nacido en 2005, el joven internacional turco Kenan Yildiz se ha ganado rápidamente un gran reconocimiento en el fútbol europeo. Actualmente luce el dorsal 10 en la Juventus y se ha convertido en uno de los líderes del equipo gracias a su polivalencia. Sobre todo, sus actuaciones convincentes en el panorama internacional y con la selección de Turquía han atraído la atención de los grandes clubes europeos.

El Arsenal buscaba precisamente un futbolista tan dinámico y técnico para reforzar su línea ofensiva. Por ello, Yildiz ocupa uno de los primeros puestos en la lista de fichajes del club inglés. El cuerpo técnico valora muy positivamente el potencial del joven talento y confía en que se adapte rápidamente a la Premier League.

La firme postura de los turineses

Sin embargo, la Juventus, gigante del fútbol italiano, no tiene intención de dejar marchar fácilmente a su joven estrella. Consciente de que Yildiz representa el futuro del club, la directiva turinesa está preparada para rechazar cualquier oferta por el jugador. Según la prensa, la directiva de la Vecchia Signora solo aceptaría sentarse a negociar bajo una condición.

Según las fuentes, el club que quiera fichar a Kenan Yildiz deberá presentar una oferta oficial muy superior a los 100 millones de euros. Una suma tan elevada demuestra hasta qué punto es firme la postura de la Juventus y que el futbolista no será vendido en condiciones normales.

Por ahora, el interés del Arsenal aún no se ha transformado en una oferta oficial. No obstante, se espera que la situación del mercado de fichajes se aclare en los próximos días y que se conozca cómo responderán los londinenses a las exigencias de la Juventus. Si el acuerdo se concreta, se convertirá sin duda en uno de los fichajes más sonados de la temporada actual.