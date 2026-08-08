El Real Madrid renuncia al fichaje de Rodri y apuesta por un talento de 30 millones de euros

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El Real Madrid renuncia al fichaje de Rodri y apuesta por un talento de 30 millones de euros

El Real Madrid se ha visto obligado a cambiar radicalmente sus planes en el mercado de fichajes. Goal.com informa de que Florentino Pérez ha decidido renunciar a su principal objetivo para reforzar el centro del campo: el líder del Manchester City. La decisión se debe a que el experimentado centrocampista estaría cerca de fichar por su principal rival, el FC Barcelona. Sobre este asunto, Goal.com informa .

En un principio, la directiva del Real Madrid había establecido como prioridad el fichaje del internacional español para aportar experiencia y disciplina táctica al centro del campo. Sin embargo, la decisión del jugador de elegir el proyecto del club catalán cambió el escenario y obligó al conjunto blanco a buscar de inmediato otras opciones.

Nueva estrategia de fichajes y joven talento

Tras este giro de los acontecimientos, los ojeadores del Real Madrid centraron su atención en la liga neerlandesa. La joven estrella Jorthy Mokio, que brilla en la Eredivisie, se convirtió en el plan alternativo de 30 millones de euros del club madrileño. Según Fichajes, los dirigentes están convencidos de que las condiciones físicas y el enorme potencial de este mediocentro defensivo de 18 años encajan plenamente con las exigencias de La Liga.

Este fichaje supondría una estrategia completamente nueva para el Real Madrid. Mientras Rodri estaba llamado a llegar como una estrella consagrada y costosa, el canterano del Ajax es considerado una inversión a largo plazo. A pesar de su juventud, ya ha acumulado una gran experiencia con el club de Ámsterdam.

Las negociaciones con el Ajax se prevén complicadas

Jorthy Mokio se ha hecho notar en el Johan Cruyff Arena y se ha convertido en titular del equipo. Antes de la última renovación de su contrato, vigente hasta abril de 2026, había disputado 48 partidos oficiales con el primer equipo y marcado 6 goles. Su capacidad para jugar en varias posiciones ha aumentado aún más el interés de la directiva madridista.

Sin embargo, sacar a este talentoso futbolista del gigante neerlandés no será fácil. El Ajax no está sometido a presión financiera y el contrato de larga duración del jugador expira el 30 de junio de 2031. Aunque el Real Madrid habría fijado inicialmente un precio de 30 millones de euros, los neerlandeses podrían exigir una cantidad mucho mayor por su estrella.

Ahora, la directiva del Real Madrid deberá diseñar un plan minucioso para convencer tanto al jugador como a su club de modificar rápidamente las condiciones del contrato. Se espera que este fichaje se convierta en uno de los grandes culebrones del mercado de verano.

Real MadridRodriJorthy MokioFichajesLa Liga
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