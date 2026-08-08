Arsenal ficha al centrocampista brasileño Bruno Guimarães

El club londinense Arsenal ha dado un paso importante en el mercado de fichajes para reforzar su centro del campo y ha incorporado a uno de los líderes del Newcastle United, Bruno Guimarães. Según Goal.com, el brasileño firmó un contrato de larga duración en el Emirates Stadium y aseguró estar preparado para escribir una nueva página en la historia del club. Así lo ha informado.

Este fichaje pone fin a las cuatro temporadas y media de Bruno Guimarães en el Newcastle United. Con el equipo que juega en St James’ Park, disputó cerca de 200 partidos y se convirtió en una de las figuras principales gracias a su capacidad de lucha y su calidad técnica.

Un nuevo desafío y grandes objetivos

En su primera entrevista con el departamento de prensa del Arsenal, el centrocampista de 28 años destacó que esta etapa es muy importante para su carrera. Según sus palabras, las ambiciones del club londinense encajan plenamente con su deseo de ganar y conquistar títulos.

"Estoy en un momento de mi vida en el que necesitaba un desafío así. Quiero ganar títulos, hacer historia y estoy convencido de que estoy en el lugar adecuado para conseguirlo", declaró el futbolista.

Mentalidad de luchador sobre el terreno de juego

Al hablar de su estilo de juego y de lo que puede aportar al equipo, Bruno Guimarães se describió como un auténtico "luchador". También destacó que nunca se rendirá sobre el terreno de juego y que peleará hasta el final en cada situación.

"Sé pasar bien el balón, corro mucho y actúo como un luchador sobre el terreno de juego. Nunca me rindo. Intento ayudar al equipo, mantengo la calma y la serenidad con el balón, y espero marcar goles de vez en cuando para que todos estén contentos", añadió.

A sus 28 años y en la cima de su carrera, el futbolista confía en lograr aún más éxitos con el Arsenal. Según los expertos, su mentalidad ganadora y su experiencia podrían aportar grandes beneficios al club londinense durante toda la temporada.