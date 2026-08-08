SpaceX planea construir fábricas de satélites en la Luna

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SpaceX planea construir fábricas de satélites en la Luna

Según informa Ixbt.com, SpaceX planea construir en el futuro fábricas automatizadas en la superficie de la Luna capaces de producir satélites y los componentes necesarios para la infraestructura de computación espacial. Elon Musk volvió a confirmar esta enorme estrategia durante la histórica presentación de los resultados trimestrales de la empresa. Así lo informa Ixbt.com.

La realización de esta idea estaría estrechamente vinculada a la ampliación del proyecto Starmind y al rápido desarrollo del cohete reutilizable Starship. Según Musk, la empresa planea transportar enormes volúmenes de carga a la Luna, y los robots se convertirían en asistentes fundamentales durante este proceso.

Etapas para crear una base industrial autónoma

En una primera etapa, está previsto transportar a la Luna grandes cantidades de equipos, robótica y materiales de construcción, para después formar gradualmente una base industrial autónoma. Se espera que estas instalaciones produzcan satélites Starmind destinados a realizar cálculos de inteligencia artificial directamente en el espacio.

A largo plazo, SpaceX pretende desplegar un enorme grupo de estos dispositivos en órbitas terrestres bajas, con hasta un millón de satélites. Según Elon Musk, con el tiempo sería conveniente trasladar parte del proceso de producción a la Luna, donde los robots podrían fabricar no solo los propios dispositivos, sino también paneles solares y radiadores.

Infraestructura y catapulta electromagnética

Los paneles solares fabricados en la Luna proporcionarían energía a los sistemas de computación, mientras que unos radiadores especiales se encargarían de disipar el exceso de calor de los equipos potentes. Otra iniciativa aún más ambiciosa es construir en la Luna un acelerador electromagnético de masas, es decir, una enorme «catapulta» capaz de lanzar cargas directamente al espacio sin utilizar un cohete.

La baja gravedad lunar y la ausencia casi total de atmósfera hacen que este concepto teórico sea mucho más viable que en la Tierra. Si todos los componentes y satélites necesarios se fabricaran directamente en la Luna, SpaceX evitaría tener que transportarlos desde la superficie terrestre en cohetes pesados.

El papel decisivo del sistema Starship

El sistema de transporte Starship sería la base de esta enorme estrategia. Precisamente este sistema reutilizable debería llevar a la Luna robots, equipos, maquinaria de construcción y las materias primas necesarias para la infraestructura industrial. SpaceX planea aumentar considerablemente la capacidad de carga del sistema Starship y reducir drásticamente el coste de los vuelos gracias a su reutilización completa.

Actualmente, la empresa está ampliando la producción de los motores Raptor y de los componentes de Starship, construyendo nuevas instalaciones y preparando plataformas de lanzamiento adicionales. A largo plazo, SpaceX aspira a alcanzar una frecuencia de miles de vuelos de Starship al año.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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