El Arsenal inglés se ve obligado a cambiar sus planes en el mercado de verano para reforzar su línea ofensiva. El entrenador Mikel Arteta había intentado fichar para el club londinense a la estrella del Real Madrid Vinícius Júnior, pero la operación no se concretó después de que el brasileño firmara un nuevo contrato con el club blanco hasta junio de 2032. Según Goal.com informa informa Goal.com.

Según informa Goal.com, los Gunners, que intentaban aprovechar las discrepancias contractuales, estudian ahora otras opciones. A pesar de los esfuerzos personales de Mikel Arteta por incorporar al delantero, el fracaso del fichaje ha dejado un vacío en la plantilla que se prepara para defender su título de la Premier League.

Una nueva oportunidad para Marcus Rashford

Una vez descartada la opción de Vinícius Júnior, el ex capitán del Arsenal William Gallas aconsejó al club fichar al delantero del Manchester United Marcus Rashford. Tras finalizar su cesión en el Barcelona, el futuro del internacional inglés sigue en duda.

En una entrevista con iPredict, William Gallas afirmó que Marcus Rashford sería una excelente opción para el ataque del Arsenal. En su opinión, el delantero completó una buena temporada y quiere abandonar el Manchester United, ya que de lo contrario no se habría marchado cedido al club catalán.

Precio y condiciones del fichaje

Según se informa, la directiva del Manchester United estaría dispuesta a vender al jugador por unos 40 millones de libras esterlinas. Sin embargo, el club inglés habría decidido firmemente no venderlo al Manchester City ni al Liverpool, sus principales rivales en esta operación.

Marcus Rashford pasó la temporada pasada en España. Aunque el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, confirmó que el jugador no continuaría en el club tras su cesión, destacó sus cualidades profesionales y personales.

Según Gallas, el jugador de 28 años intentará firmar un contrato a largo plazo con otro gran club británico. En la situación actual, el Arsenal podría contar con una plantilla lo bastante profunda para competir en varios frentes al incorporar a un futbolista tan experimentado y de alto nivel.