La Roma se interesa por el joven talento del Porto, Rodrigo Mora

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La Roma se interesa por el joven talento del Porto, Rodrigo Mora

El club italiano Roma trabaja activamente en el mercado de fichajes con el objetivo de construir su plantilla del futuro. Los giallorossi estudian atentamente nuevos candidatos para reforzar su línea ofensiva y enriquecer el centro del campo con jóvenes talentos. Su principal atención se centra en Rodrigo Mora, prometedor futbolista nacido en 2007 que defiende los colores del FC Porto. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información difundida por el reconocido periodista deportivo Gianluca Di Marzio, la directiva de la Roma ha iniciado conversaciones preliminares con el club portugués para evaluar la posibilidad del fichaje y estudiar las condiciones del contrato. Este joven mediapunta es uno de los principales objetivos que el conjunto romano sigue de cerca antes de la fase final del mercado de fichajes.

La competencia en el mercado de fichajes

Sin embargo, el club romano no es el único pretendiente en la lucha por este talento. Según el periodista turco Yağız Sabuncuoğlu, Galatasaray, uno de los principales clubes de Turquía, también planea seriamente fichar a Rodrigo Mora y sigue la situación de cerca. Esto demuestra claramente el gran interés internacional que despierta el joven portugués y cómo se intensifica la competencia por su fichaje.

Formado en la academia del FC Porto, Rodrigo Mora está considerado, pese a su corta edad, una de las jóvenes promesas más brillantes y emocionantes del fútbol portugués. Sus movimientos sobre el terreno de juego, su capacidad para leer el partido y su calidad técnica ya han llamado la atención de los ojeadores de numerosos grandes clubes europeos.

Aunque ya se han producido contactos iniciales entre la Roma y el FC Porto, todavía se desconoce si este interés se convertirá en los próximos días en negociaciones reales y completas. Los últimos días del mercado de fichajes serán decisivos para todas las partes.

Según Goal.com, se espera que próximamente se tome una decisión definitiva sobre el valor del traspaso del jugador y las condiciones del acuerdo entre los clubes. El conjunto romano quiere incorporar al joven talento para renovar su plantilla con una perspectiva a largo plazo.

RomaPortoRodrigo MoraGalatasarayFichajes
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