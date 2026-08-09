Lo que dijo Kompany sobre los nuevos objetivos del Bayern y sus rivales

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Lo que dijo Kompany sobre los nuevos objetivos del Bayern y sus rivales

El entrenador del Bayern Munich, Vincent Kompany, habló sobre el estado de ánimo y la motivación de su equipo antes de la nueva temporada.

El técnico belga destacó el hambre de victoria y los nuevos objetivos de los muniqueses, y subrayó que deben olvidar los resultados de la temporada pasada.

« Tenemos hambre de victoria y ganas de demostrar nuestro valor »

Vincent Kompany valoró positivamente la energía del equipo y su enfoque de cara a la nueva temporada:

« Somos un equipo que juega sin miedo y eso me gusta mucho. Esta energía no siempre aparece, pero en nuestro equipo se mantiene constantemente. »

Ahora comienza una nueva temporada. Tenemos que olvidar un poco lo ocurrido el curso pasado y empezar de cero, desde el principio. No hablo de nuestros principios, pero debemos tener claro que tenemos hambre de victoria y que debemos demostrarlo todo otra vez. Y tenemos ese sentimiento », afirmó Kompany.

La Supercopa y la intensidad de todas las competiciones

El técnico del Bayern también prestó especial atención a las importantes competiciones que se avecinan y a la preparación de los rivales:

  • Máxima concentración: « Ahora lo más importante es hacer bien las cosas sobre el terreno de juego. Así podremos demostrar nuestro nivel primero en la Supercopa de Alemania, después en la Bundesliga, las competiciones europeas y la Copa de Alemania. Cada nueva temporada puede convertirse en la mejor de tu carrera: esa debe ser nuestra mentalidad. »

  • El hambre de los rivales: « Tanto en Europa como en Alemania, nuestros rivales tienen un hambre enorme de victoria. La mayoría de ellos no ganó ningún título la temporada pasada. Por eso debemos adaptarnos plenamente a su nivel de motivación. Lo ocurrido la temporada pasada ya no tiene ninguna importancia. »

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Shuhrat Razzakov
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