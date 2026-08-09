El distrito de King’s Cross, en Londres, se ha convertido en poco tiempo en uno de los mayores centros mundiales de inteligencia artificial. Hoy, abrir una oficina allí se ha convertido en un objetivo clave para cualquier startup británica. Según ixbt.com, los fondos de capital riesgo incluso han convertido la búsqueda de una oficina en este distrito para sus startups en una importante ventaja competitiva. El rápido desarrollo de este ecosistema local le permite competir con centros tecnológicos mundiales como San Francisco y Pekín. Techcrunch.com lo informa .

Actualmente, este lugar, conocido como el «Distrito del conocimiento», reúne a gigantes como Google DeepMind, OpenAI, Meta, Isomorphic Labs y Anthropic, además de decenas de startups innovadoras. Según los expertos, el atractivo del distrito no se debe únicamente a sus modernas infraestructuras, sino también a la posibilidad de mantener un contacto cercano con otros emprendedores destacados y especialistas altamente cualificados.

De antiguo foco de delincuencia a centro tecnológico

Resulta curioso que hace apenas veinte años King’s Cross fuera uno de los barrios más peligrosos y con mayor delincuencia de Londres. En la década de 1980, el lugar se había convertido en un territorio controlado por bandas y marcado por el tráfico de drogas. Sin embargo, gracias a importantes proyectos inmobiliarios y a una planificación estratégica emprendidos a comienzos de la década de 2000, el distrito se transformó por completo hasta convertirse en el principal centro británico de inteligencia artificial.

Según la inmobiliaria Knight Frank, las startups londinenses de inteligencia artificial han alquilado más de un millón de pies cuadrados desde principios de junio. Como consecuencia, los alquileres base en el distrito de King’s Cross han aumentado un 18 % en los últimos tres años. Como la demanda supera a la oferta, apenas quedan espacios disponibles para oficinas convencionales y la tasa de vacancia es de solo el 0,9 %.

Soberanía y perspectivas de futuro

Uno de los principales temas de los debates recientes en el distrito es la independencia y la soberanía. Durante el verano, Anthropic limitó el acceso a algunos de sus servicios, lo que supuso una seria advertencia para el ecosistema tecnológico europeo. Como señaló Robin Klein, fundador de la firma de capital riesgo Phoenix Court, esta situación demuestra que Europa no debe alquilar su potencial de inteligencia artificial a otros, sino desarrollarlo y conservarlo por sí misma.

Actualmente, Londres cuenta con cerca de 3.600 startups de inteligencia artificial, que por sí solas han captado 12.100 millones de dólares en inversiones desde julio del año pasado. King’s Cross se ha convertido precisamente en el principal lugar donde se construye este futuro tecnológico independiente, ofreciendo a las startups un acceso rápido no solo a Londres, sino también a otros grandes centros europeos como Cambridge y París.