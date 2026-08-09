El distrito londinense de King’s Cross se convierte en un centro líder mundial de inteligencia artificial

·45·Tecnología
El distrito londinense de King’s Cross se convierte en un centro líder mundial de inteligencia artificial

El distrito de King’s Cross, en Londres, se ha convertido en poco tiempo en uno de los mayores centros mundiales de inteligencia artificial. Hoy, abrir una oficina allí se ha convertido en un objetivo clave para cualquier startup británica. Según ixbt.com, los fondos de capital riesgo incluso han convertido la búsqueda de una oficina en este distrito para sus startups en una importante ventaja competitiva. El rápido desarrollo de este ecosistema local le permite competir con centros tecnológicos mundiales como San Francisco y Pekín. Techcrunch.com lo informa .

Actualmente, este lugar, conocido como el «Distrito del conocimiento», reúne a gigantes como Google DeepMind, OpenAI, Meta, Isomorphic Labs y Anthropic, además de decenas de startups innovadoras. Según los expertos, el atractivo del distrito no se debe únicamente a sus modernas infraestructuras, sino también a la posibilidad de mantener un contacto cercano con otros emprendedores destacados y especialistas altamente cualificados.

De antiguo foco de delincuencia a centro tecnológico

Resulta curioso que hace apenas veinte años King’s Cross fuera uno de los barrios más peligrosos y con mayor delincuencia de Londres. En la década de 1980, el lugar se había convertido en un territorio controlado por bandas y marcado por el tráfico de drogas. Sin embargo, gracias a importantes proyectos inmobiliarios y a una planificación estratégica emprendidos a comienzos de la década de 2000, el distrito se transformó por completo hasta convertirse en el principal centro británico de inteligencia artificial.

Según la inmobiliaria Knight Frank, las startups londinenses de inteligencia artificial han alquilado más de un millón de pies cuadrados desde principios de junio. Como consecuencia, los alquileres base en el distrito de King’s Cross han aumentado un 18 % en los últimos tres años. Como la demanda supera a la oferta, apenas quedan espacios disponibles para oficinas convencionales y la tasa de vacancia es de solo el 0,9 %.

Soberanía y perspectivas de futuro

Uno de los principales temas de los debates recientes en el distrito es la independencia y la soberanía. Durante el verano, Anthropic limitó el acceso a algunos de sus servicios, lo que supuso una seria advertencia para el ecosistema tecnológico europeo. Como señaló Robin Klein, fundador de la firma de capital riesgo Phoenix Court, esta situación demuestra que Europa no debe alquilar su potencial de inteligencia artificial a otros, sino desarrollarlo y conservarlo por sí misma.

Actualmente, Londres cuenta con cerca de 3.600 startups de inteligencia artificial, que por sí solas han captado 12.100 millones de dólares en inversiones desde julio del año pasado. King’s Cross se ha convertido precisamente en el principal lugar donde se construye este futuro tecnológico independiente, ofreciendo a las startups un acceso rápido no solo a Londres, sino también a otros grandes centros europeos como Cambridge y París.

Inteligencia ArtificialLondresTecnologíaStartupsInversión
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

CATL prueba una batería segura para helicópteros y avionesCATL prueba una batería segura para helicópteros y avionesHoy, 06:20Superior presenta la bicicleta eléctrica urbana eWAY 6.1 con suspensión únicaSuperior presenta la bicicleta eléctrica urbana eWAY 6.1 con suspensión únicaHoy, 05:59Las ventas de la tarjeta gráfica GeForce RTX 3080 Ti se reanudan en el mercado japonésLas ventas de la tarjeta gráfica GeForce RTX 3080 Ti se reanudan en el mercado japonésHoy, 05:21Kreios Space prueba un motor espacial que funciona en la atmósfera terrestreKreios Space prueba un motor espacial que funciona en la atmósfera terrestreHoy, 04:28China planea enviar perros robot a una estación lunarChina planea enviar perros robot a una estación lunarHoy, 01:53Un fondo de inteligencia artificial invierte 400 millones de dólares en una start-up de fabricación de chipsUn fondo de inteligencia artificial invierte 400 millones de dólares en una start-up de fabricación de chipsHoy, 01:53
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil