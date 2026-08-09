Relativity Space comienza a ensamblar la primera etapa del cohete Terran R

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Relativity Space comienza a ensamblar la primera etapa del cohete Terran R

La empresa Relativity Space, que aplica tecnologías avanzadas en el sector aeroespacial, ha comenzado a instalar los motores Aeon R en la estructura de potencia destinada a la primera etapa de su cohete reutilizable Terran R. Este importante hito constituye uno de los pasos principales hacia la creación de un gran sistema de lanzamiento capaz de poner cargas pesadas en órbita. Así lo informa Ixbt.com señala el medio.

Según ixbt.com, la primera etapa del nuevo cohete ha sido diseñada para incorporar 13 motores Aeon R. A nivel del mar, cada uno genera una fuerza de empuje de 269 000 libras-fuerza (aproximadamente 1,20 MN). Como resultado, el empuje inicial total del cohete durante el despegue será de 3 497 000 libras-fuerza, o cerca de 15,55 MN.

Los especialistas destacan que todos los motores que se están instalando ya han superado con éxito las pruebas de aceptación necesarias. El montaje se realiza con equipos terrestres especiales, lo que permite colocar cada motor en su posición con extrema precisión.

Pruebas y especificaciones técnicas

Una vez instalados los trece motores Aeon R, la estructura de potencia ensamblada se girará y se integrará con los demás elementos de la primera etapa. Antes de este proceso, que se lleva a cabo en Long Beach, California, la estructura fue sometida a pruebas extremadamente exigentes.

En particular, el prototipo de la primera etapa soportó 420 ciclos de carga, incluidas 62 pruebas de resistencia y estabilidad. Después, se comprobó su comportamiento aplicándole una carga de compresión axial de 4,3 millones de libras-fuerza con el tanque lleno y presurizado.

Paralelamente, también avanzan activamente los trabajos en la segunda etapa del cohete Terran R, en el complejo de pruebas de la NASA situado en el estado de Misisipi. Esta etapa ya ha superado con éxito una serie de pruebas criogénicas y verificaciones bajo cargas superiores a las previstas durante el vuelo.

Planes futuros e infraestructura

Después de retirarla del banco de pruebas, está previsto instalar en la segunda etapa el único motor Aeon V de vacío. A continuación, se enviará de nuevo a la zona de pruebas para realizar ensayos de encendido. También se contempla un programa similar para la primera etapa después de su ensamblaje.

Cabe recordar que Terran R es un cohete de dos etapas propulsado por metano y oxígeno líquido, con una altura aproximada de 87 metros y un diámetro de 5,4 metros. La primera etapa estará equipada con patas de aterrizaje y timones aerodinámicos de rejilla para regresar a la Tierra después del vuelo.

En su configuración reutilizable, este cohete está diseñado para poner aproximadamente 23 500 kg de carga útil en órbita terrestre baja. Aunque la fecha del primer lanzamiento todavía no se ha anunciado oficialmente, los planes internos de la empresa apuntan a una fecha no anterior a finales de 2026. Al mismo tiempo, continúan las obras de construcción de la infraestructura de lanzamiento del Terran R en Launch Complex 16, situado en Cabo Cañaveral, Florida.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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