La Roma entra en la puja por Rodrigo Mora y presenta una oferta

El club italiano Roma continúa reforzando su plantilla pensando en el futuro y busca nuevos talentos ofensivos en la recta final del mercado de fichajes. A petición del entrenador principal, el joven talento del Porto Rodrigo Mora se ha convertido en uno de los principales objetivos. Goal.com informa de ello.

Según Gianluca Di Marzio, el club romano ya ha iniciado las negociaciones por el traspaso del jugador. El futbolista portugués, nacido en 2007, está considerado actualmente uno de los jóvenes más prometedores de Europa y varios equipos han mostrado interés en sus servicios.

Oferta económica y condiciones del traspaso

Según la información difundida por Angelo Mangiante, la Roma ha enviado una oferta económica concreta al Porto. El club de la capital planea incorporar al futbolista como cedido con obligación de compra:

pagar 5 millones de euros por el acuerdo de cesión;

ofrecer 45 millones de euros para comprar al futbolista en propiedad al final de la temporada.

Estas condiciones demuestran la seriedad con la que la Roma considera al joven futbolista y su firme deseo de incorporarlo a sus filas.

Competencia e interés del entrenador

Según Goal.com, el entrenador Gian Piero Gasperini es uno de los principales impulsores de este traspaso y exige firmemente la llegada del joven centrocampista. Sin embargo, la Roma no está sola en esta pugna.

Según la prensa turca, incluido el reconocido periodista Yağız Sabuncuoğlu, el Galatasaray también se ha sumado a la puja por Rodrigo Mora. El club de Estambul sigue atentamente las actuaciones del joven futbolista y espera la evolución de la situación.

A medida que se acercan los últimos días del mercado de fichajes, crece el interés por el futuro del talento portugués. Se espera que la competencia entre la Roma y los demás pretendientes sea un factor decisivo para el desenlace del acuerdo.