¿Por qué Curtis Jones no jugó contra el Mónaco?

La ausencia del centrocampista del Liverpool, Curtis Jones, de la convocatoria para el amistoso contra el Mónaco sembró la confusión entre los aficionados y alimentó diversos rumores. El hecho de que el jugador formado en el club ni siquiera estuviera en el banquillo durante el encuentro en Anfield provocó intensos debates sobre los planes futuros del equipo y un posible traspaso. En particular, su estrecha vinculación con el Inter italiano parecía dar aún más credibilidad a estas especulaciones. Goal.com informa .

Según informó el Liverpool Echo, la ausencia del jugador de 25 años de la convocatoria no está relacionada con una salida del club. En realidad, el cuerpo técnico tomó esta medida de precaución para evitar la fatiga física y el riesgo de una lesión menor después de los exigentes partidos de la gira por Estados Unidos. Curtis Jones sintió algunas molestias durante el entrenamiento y fue apartado temporalmente del grupo para no correr riesgos. Su lesión no sería grave.

Rumores de traspaso e interés del Inter

Además de estos pequeños problemas físicos, la situación se complica porque el contrato de Curtis Jones entra en su último año. El centrocampista afronta cada vez más dudas sobre su futuro. Mientras intenta ganarse un puesto estable en el once titular dentro del nuevo sistema táctico dirigido por Andoni Iraola, se cree que el jugador no se opondría a estudiar nuevas propuestas.

El Inter se ha convertido en el principal candidato para fichar al centrocampista inglés. Según algunas fuentes, el club milanés ya habría enviado dos ofertas oficiales, pero la directiva del Liverpool las rechazó de inmediato al considerar que no cumplían con sus exigencias. El club de Merseyside, que prepara la nueva temporada, no tiene intención de dejar salir fácilmente a su jugador.

El problema de las lesiones y el futuro del equipo

De cara a la nueva temporada, las lesiones en la plantilla ya se han convertido en un quebradero de cabeza para Andoni Iraola. Además del caso de Curtis Jones, también se espera que Hugo Ekitike y Conor Bradley estén alejados de los terrenos de juego durante un tiempo. Las lesiones de Jérémy Jacquet y Joe Gomez han limitado las opciones en defensa, mientras que la espera por la recuperación completa de Giovanni Leoni complica aún más el trabajo del entrenador.

La situación de Curtis Jones y el club en el que continuará su carrera deberían resolverse próximamente. En cualquier caso, el gigante de la Premier League mantiene una postura firme para proteger el valor de traspaso de su jugador y los intereses del equipo. Iraola deberá centrar toda su atención en confeccionar la plantilla antes del inicio de la temporada.