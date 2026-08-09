La aplicación del tiempo de Windows 11 consume demasiada memoria RAM

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La aplicación del tiempo de Windows 11 consume demasiada memoria RAM

La aplicación estándar «El tiempo» del sistema operativo Windows 11 ha sorprendido a los especialistas: se ha descubierto que requiere demasiada RAM para las funciones que realiza. Según ixbt.com, durante unas pruebas independientes se determinó que el consumo de esta aplicación alcanzaba 1,5–1,6 GB. Ixbt.com lo informa .

Según los resultados de las pruebas, la aplicación ocupa aproximadamente 1 GB de memoria justo después de iniciarse, pero poco después la cifra baja hasta unos 600 MB. Sin embargo, durante el uso práctico se observó un aumento considerable de la carga.

Consumo de memoria y sus principales causas

Incluso cuando apenas se utiliza, la aplicación ocupa constantemente hasta 500 MB de RAM. Al cambiar la escala del mapa o realizar otras acciones, esta cifra puede saltar hasta 1,5–1,6 GB. En los ordenadores modernos con 32 GB, esto puede pasar desapercibido, pero en los dispositivos con 8 GB de RAM se descubrió que un pequeño widget puede ocupar una quinta parte de todos los recursos del sistema.

Los especialistas atribuyen este elevado consumo a la arquitectura moderna de la aplicación de Windows 11. El programa está estrechamente vinculado al contenido web de MSN e incluye numerosos bloques de información y publicidad. Como comparación, una aplicación del tiempo similar en macOS requiere menos de 250 MB de RAM, varias veces menos que su equivalente de Windows.

Impacto en el funcionamiento del sistema y soluciones

Cuando falta memoria, Windows se ve obligado a utilizar activamente un archivo de paginación en el SSD. Esto provoca retrasos al cambiar entre aplicaciones y realizar tareas cotidianas. Curiosamente, el problema se hace aún más evidente mientras Microsoft prepara planes para mejorar el rendimiento de Windows 11 en ordenadores económicos con 8 GB de memoria.

Aunque el propio sistema operativo empiece a funcionar de forma más eficiente, las aplicaciones estándar que consumen tantos recursos pueden anular todos esos avances. Si el usuario no necesita esta aplicación del tiempo, se recomienda desactivarla desde la configuración de Windows 11 o limitar su funcionamiento en segundo plano. Así, no ocupará RAM hasta que el usuario la abra.

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Abror Shuhratov
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