Mikel Arteta habla de los planes del Arsenal en el mercado de fichajes

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, confirmó que nuevos jugadores podrían incorporarse al equipo antes del cierre del mercado de fichajes de verano. Según Evening Standard, pese a la presentación oficial de Bruno Guimarães, fichado del Newcastle United por 75 millones de libras, la directiva del club sigue trabajando activamente para reforzar la plantilla. Esto demuestra la firme intención del equipo de luchar por títulos importantes la próxima temporada. Goal.com informa .

Durante el mercado de verano, el Arsenal ya ha fichado a jugadores como Illan Meslier, Christos Tzolis y Piero Hincapié. Sin embargo, Mikel Arteta quiere añadir más calidad y competencia a la plantilla antes del inicio de la temporada. En particular, los problemas en defensa y la necesidad de contar con futbolistas polivalentes están llevando al técnico a ser aún más activo en el mercado de fichajes.

Los problemas defensivos y la responsabilidad colectiva

En los partidos de pretemporada, quedaron expuestas algunas debilidades en la defensa del Arsenal. El equipo encajó tres goles contra el Borussia Dortmund y volvió a recibir otros tres frente al Real Betis en Dublín. La ausencia por lesión de Jurrien Timber y William Saliba limita actualmente las opciones en la línea defensiva.

Aun así, Mikel Arteta subrayó que el problema no debía recaer únicamente sobre los defensas, sino que era una responsabilidad colectiva. Según el entrenador, el equipo trabajará con los jugadores disponibles para mejorar su juego y corregir los errores cometidos. Si encuentra en el mercado un candidato capaz de reforzar aún más la plantilla, el club está dispuesto a actuar.

Grandes expectativas puestas en Bruno Guimarães

Mikel Arteta no ocultó su admiración por el entusiasmo que la nueva estrella Bruno Guimarães muestra en los entrenamientos y por su rendimiento. El técnico confía en que el carácter del centrocampista brasileño, su movilidad y su polivalencia llevarán al equipo a un nuevo nivel.

"Vimos de inmediato su energía, su agresividad y su deseo de dejar una gran huella en la historia del club, algo que demostró en los entrenamientos", destacó Arteta. El entrenador añadió que la capacidad del jugador para recuperar el balón, tomar decisiones rápidas y finalizar las jugadas aportará mucho al equipo.