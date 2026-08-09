Marcus Rashford recibe un nuevo número inesperado en el Manchester United

Tras una larga cesión en España y una etapa complicada, el delantero Marcus Rashford, de vuelta a disposición del club, ha recibido un nuevo número inesperado en el Manchester United. La decisión podría marcar un punto de inflexión en la carrera del jugador en Old Trafford y demuestra que forma parte de los planes de preparación del equipo para la nueva temporada. Goal.com informa de que.

Según Ixbt.com y el reconocido periodista Fabrizio Romano, el delantero inglés llevará el número 14. Rashford había jugado anteriormente con el dorsal 10, pero tras su salida este pasó a Matheus Cunha. La decisión de la directiva refleja la confianza en el futbolista y significa que podría continuar en el equipo si no llega una oferta adecuada de uno de los grandes clubes europeos.

Una temporada exitosa en España y un nuevo desafío

La temporada pasada, Rashford jugó cedido en el Barcelona, con el que conquistó el título de campeón de España y la Supercopa. Disputó 49 partidos con el conjunto catalán, marcó 14 goles y dio el mismo número de asistencias. Anteriormente también había jugado cedido en el Aston Villa. Sin embargo, la directiva del Barcelona prefirió fichar a otros jugadores, como Anthony Gordon y Karim Adeyemi.

Después del parón posterior al Mundial, Marcus se centra en relanzar su carrera en su país. Para un futbolista apartado del primer equipo durante casi dos años por sus desacuerdos con su anterior entrenador, Ruben Amorim, esta es una verdadera prueba, pero también una oportunidad. Hasta ahora, ha disputado 426 partidos con el Manchester United, en los que ha marcado 138 goles y dado 79 asistencias.

Los planes de Michael Carrick y la concentración en Dublín

El domingo, Marcus Rashford se incorporó al equipo dirigido por Michael Carrick, que viajó a Dublín para realizar una concentración. El delantero, que ganó la Europa League, la FA Cup y la League Cup con el club, pretende volver a sentirse un jugador importante.

Al hablar de los próximos planes del equipo, el entrenador Michael Carrick declaró: «La próxima semana tendremos a toda la plantilla reunida en Dublín. Marcus, Kobbie Mainoo y Lisandro Martínez también estarán aquí durante unos días antes del partido contra el Leeds del miércoles». Se espera que el regreso de Rashford intensifique aún más la competencia en el ataque.