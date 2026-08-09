Declaración impactante: el campeón de la UFC critica duramente a Donald Trump

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Declaración impactante: el campeón de la UFC critica duramente a Donald Trump

El actual campeón de peso medio de la UFC, el estadounidense Sean Strickland, de 35 años, criticó duramente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su política. Conocido por sus declaraciones directas y polémicas, el luchador comparó el ambiente de los mítines de Trump con terribles períodos históricos.

Esta polémica entrevista y declaración fueron publicadas por el portal LowKick MMA.

«Les están escupiendo directamente en la cara»

En su intervención, Strickland habló primero de la inflación en Estados Unidos, el aumento del precio del combustible y su impacto negativo en el presupuesto de las familias comunes, y acusó a la administración de Trump de ignorar los intereses de quienes votaron por ella:

«La gente le dice a Trump: “Amigo, te da igual la inflación, el combustible y nuestros gastos familiares porque eres multimillonario”. Pero hay que pensar en cada estadounidense de Florida y Texas que gana, de media, entre 50.000 y 60.000 dólares al año.

Tomemos a alguien que gana 60.000 dólares al año. La inflación subió un 4 % y el precio de la gasolina se disparó. Como resultado, sus gastos de vida aumentan en miles de dólares. Están presionando a las familias. Son personas que votaron por ustedes y se unieron en torno a ustedes, y ustedes les escupen directamente en la cara. ¿Por qué?», declaró el campeón de la UFC.

«Ahora entiendo cómo apareció Hitler»

El deportista también habló de lo que presenció en los mítines públicos de Donald Trump y del seguimiento ciego de sus simpatizantes, ofreciendo una comparación inesperada:

«¿Han estado alguna vez en un mitin de Trump? ¡Es una locura! Cuando estás allí, piensas: “Oh, ahora entiendo cómo apareció Hitler”. No, no estoy bromeando. Eso te obliga a cuestionar el sentido común de todos los que están allí.

Trump hablaba de encarcelar a la gente por quemar la bandera, y yo pensé: “No se debe hacer eso, existe una Constitución”. Los demás simplemente gritaban: “¡Sí, métanlo en la cárcel!”. Si Trump hubiera dicho: “Tomen sus armas y hagan lo que quieran”, esos malditos también lo habrían hecho», añadió Sean Strickland.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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