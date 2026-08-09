Barcelona trabaja en el fichaje de Rodri y se esperan cambios en el equipo

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Barcelona trabaja en el fichaje de Rodri y se esperan cambios en el equipo

Según un medio deportivo, el club catalán Barcelona está negociando el fichaje del centrocampista del Manchester City, Rodri. Se espera que este traspaso lleve a una nueva etapa el proyecto del equipo dirigido por Hansi Flick y cambie radicalmente la competencia en el centro del campo. Goal.com informó al respecto.

Considerado actualmente uno de los mejores centrocampistas defensivos del mundo, el fichaje de Rodri no solo elevaría la calidad del juego sobre el terreno de juego, sino que también aportaría liderazgo al equipo. Sin embargo, la llegada de una estrella de este nivel tendría inevitablemente un gran impacto en el futuro de otros futbolistas de la plantilla azulgrana.

Cambios en la plantilla y jugadores perjudicados

Según la fuente, la llegada de Rodri no afectaría a figuras principales como Gavi y Pedri, pero varios jugadores se enfrentarían al riesgo de perder su sitio. En particular, se espera que Frenkie de Jong, que continúa recuperándose de una lesión, sea uno de los más perjudicados.

Después de esforzarse al máximo para participar en el Mundial con la selección de los Países Bajos, Frenkie de Jong está regresando tras sufrir una grave lesión de rodilla. Sin embargo, una vez reciba el alta médica, tendrá que librar una dura batalla para conservar su puesto en el once titular, que antes parecía casi asegurado.

El futuro de Marc Casadó

Marc Casadó aparece como la segunda posible víctima del fichaje de Rodri. El entrenador Hansi Flick declaró abiertamente al final de la temporada pasada que sería conveniente que el jugador buscara otro equipo. A pesar de ello, el joven centrocampista aseguró que no había renunciado a su sueño de triunfar en el Spotify Camp Nou y que quería seguir luchando.

Si el fichaje se completa con éxito, Barcelona experimentará cambios importantes en su política de plantilla para el centro del campo. Esto tendrá un impacto directo en las rotaciones durante la temporada y en el futuro de algunos jugadores en el club.

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