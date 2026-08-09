Khabib Nurmagomedov reveló su «táctica secreta» en el octágono

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Khabib Nurmagomedov reveló su «táctica secreta» en el octágono

Khabib Nurmagomedov, miembro del Salón de la Fama de la UFC y excampeón del peso ligero, contó el método que utilizaba en el octágono para ejercer influencia psicológica sobre sus rivales. Resultó que el legendario luchador daguestaní hablaba constantemente con sus oponentes durante los combates, ejerciendo una fuerte presión sobre su estado mental.

La información fue publicada, basándose en una declaración del deportista, por la cuenta FREAK MMA en la red social X, antes conocida como Twitter.

«Las cámaras solo captaron algunos momentos»

Nurmagomedov destacó que, en sus combates en el octágono, intentaba dominar a sus rivales no solo físicamente, sino también psicológicamente:

«Dentro del octágono hablaba mucho con mis rivales. Las cámaras solo lo captaron unas pocas veces, nada más. En realidad, hubo muchas conversaciones entre mis oponentes y yo, y eso influía mucho en su estado de ánimo y en sus acciones», declaró Khabib Nurmagomedov.

El último combate de «El Águila» y el histórico récord de 29-0

Recordemos que el invicto luchador apodado «El Águila» disputó su último combate profesional el 24 de octubre de 2020 en la isla Yas de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), en el torneo UFC 254 .

  • Rival: el estadounidense Justin Gaethje, campeón interino del peso ligero de la UFC;

  • Resultado: Khabib derrotó a su rival en el segundo asalto mediante un estrangulamiento en triángulo;

  • Récord: fue su 29.ª victoria profesional (29-0).

Tras esta victoria, Nurmagomedov anunció que ponía fin definitivamente a su carrera deportiva.

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Shuhrat Razzakov
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