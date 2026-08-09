Intel responde a AMD con procesadores Xeon de 256 núcleos

Intel, uno de los líderes mundiales en la fabricación de procesadores, prepara una respuesta inédita a AMD para intensificar la competencia en el segmento de servidores. Según ixbt.com, el modelo insignia de la familia de servidores Diamond Rapids, cuyo lanzamiento está previsto bajo la marca Xeon 7, contará con hasta 256 núcleos P de alto rendimiento. Así lo informa ixbt.com.

Al parecer, con este nuevo paso Intel pretende igualar directamente en número de núcleos a los futuros procesadores AMD EPYC Venice. Anteriormente, los planes de la compañía eran aún más ambiciosos: se esperaba el desarrollo de procesadores de 384 e incluso 512 núcleos para Diamond Rapids-HD. Sin embargo, la estrategia habría cambiado en este aspecto.

Cambios estratégicos y prioridad para los núcleos P

Según los primeros datos, Intel habría decidido renunciar a las variantes con núcleos E de bajo consumo. El proyecto de un procesador de 512 núcleos se canceló ya durante la fase de definición de las especificaciones técnicas, y la línea Diamond Rapids-HD se revisó profundamente a finales del año pasado. La versión actual pone el énfasis en los núcleos P de alto rendimiento.

En comparación con la actual generación Granite Rapids, se espera que los nuevos Diamond Rapids aumenten la densidad de núcleos aproximadamente un 50 %. Mientras que los procesadores Xeon 6900P actuales ofrecen hasta 128 núcleos, las nuevas soluciones de 256 núcleos competirán directamente con los AMD EPYC 9996 de 256 núcleos y EPYC 9966 de 192 núcleos, basados en la arquitectura Zen 6.

Entorno competitivo y exigencias de la inteligencia artificial

Sin embargo, en el mercado moderno de servidores, Intel no solo debe competir con AMD, sino también con otros grandes actores. NVIDIA y otros gigantes tecnológicos están desarrollando activamente sus propios procesadores para servidores de inteligencia artificial y plataformas en la nube, conectando estrechamente CPU y GPU.

No es posible ganar en el mercado de servidores aumentando únicamente el número de núcleos. Por ello, la nueva plataforma de servidores de Intel también introducirá otros cambios importantes. Diamond Rapids ofrecerá una nueva arquitectura escalable, compatibilidad con el estándar PCI Express 6.0 y un subsistema de memoria más rápido.

La compañía planea utilizar la nueva generación de procesadores Xeon no solo en tareas de servidor tradicionales, sino también en las infraestructuras de inteligencia artificial, que crecen rápidamente. Diamond Rapids será una prueba clave para que Intel recupere su competitividad en la gama alta. En el futuro, se espera que la serie continúe con la generación Coral Rapids.